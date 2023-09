Cristian Barrios: "Sufrí la pérdida de mi hijo de dos meses, pero mi mente fue salir adelante"

El América de Cali fue una 'máquina' de hacer goles contra Atlético Nacional. El conjunto caleño terminó goleando 4-1 al equipo paisa en uno de los partidos de la fecha 14 de la Liga de Fútbol Colombiano 2023-II, teniendo como una de las máximas figuras del partido a Cristian Barrios, atacante 'escarlata' quien logró desatar la fiesta en el Pascual Guerrero con un doblete.

Tras la victoria, el propio Barrios pudo dar algunas declaraciones en las que no ocultó la emoción del momento y, con los pies sobre la tierra, también agradeció a sus compañeros de grupo. "Quiero darle gracias a Dios por el triunfo. Este grupo ha sufrido mucho al comienzo y después de la eliminación de Copa (Colombia) nos dio muy duro. Pero, la perseverancia estuvo acá. La mentalidad fue que solo nosotros podíamos levantarlo. Este triunfo es gracias a Dios y estoy orgulloso de mis compañeros. Hoy salgo más orgulloso de mis compañeros", afirmó en primera instancia.

Luego de eso, tuvo tiempo de acordarse de un trágico episodio en su vida, la pérdida de su hijo quien tan solo tenía dos meses. Sin embargo, hizo especial hincapié en que está más fuerte que nunca y busca seguir teniendo actuaciones como la que dejó esta noche en el Pascual Guerrero. "Pocos lo saben, pero me perdí un partido contra Medellín porque sufrí la pérdida de mi hijo, que tenía dos meses. Pero, son cosas que solo Dios saben por qué pasan. Después de eso, (Diego) Novoa, (Edwin) Cardona, (Adrián) Ramos, todo el mundo me acogió y me dijeron que iba para grandes cosas y que esas cosas por algo y me van a ayudar a ser fuerte. Creo que después de eso, sufrí una lesión, pero mi corazón y mi mente fue salir adelante a pesar de las adversidades. Estoy más fuerte después del clásico. Espero seguir dándoles muchas alegrías a esta hinchada tan bonita y darles las gracias a ellos porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible", aseguró el atacante.

Finalmente, habló de su rol de goleador en el partido de hoy y recalcó en la importancia del triunfo contra Nacional, partido que significa algo más por la connotación de clásico. "Hay muchos partidos donde me ha tocado asistir. Hoy me toco darle alegría a la hinchada con los goles. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar dos goles otra vez. Ya lo había hecho en el clásico contra el Deportivo Cali y ahora con Nacional, que sabemos lo que significa para la hinchada y para toda Colombia", culminó de esta manera su intervención Cristian Barrios con 'Win Sports'.

El barranquillero llegó a las cuatro anotaciones por Liga de Fútbol Colombiano 2023-II, con el América. Por otro lado, también tiene una asistencia entre sus estadísticas.