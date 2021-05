Cristian Bonilla: "Para mí es el penalti más significativo que he tapado en mi carrera"

La Equidad eliminó a Nacional en los cuartos de final de la Liga colombiana , en el estadio Atanasio Girardot, el domingo pasado. Una de las figuras fue el guardameta Cristian Bonilla , quien atajó una pena máxima.

Y sobre lo que fue este momento, el arquero mencionó en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , que "para mí es el penalti más significativo en estos momentos".

Además, recordó lo que hizo minutos y segundos previos al cobro de Andrés Andrade , a quien también le evitó el gol en el rebote del penalti.

"Siempre lo hago, es muy mío. Encomiendo el arco a Dios y les pedí a los palos que me ayudarán a atajarlo (risas). Cuando lo tapo, por mi mente pasó que no le podía quedar la pelota otra vez, ahí volví a pararme y pude achicarle", agregó.

Sobre lo que fue su paso por el equipo 'verdolaga', y otros equipos grandes del balompié nacional, resaltó que no tiene malos recuerdos de eso.

"En Nacional fue más la gente que me quiso que la que no. Allá llegué a mis 18 años, muy joven, gané muchos títulos allá. Uno no es 'monedita de oro' para caerle bien a todos, no tengo rencores con ningún hincha", concluyó.