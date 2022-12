Cristian Martínez Borja y su inconformismo: "en junio me voy del América"

El delantero del equipo rojo del Valle del Cauca mostró su inconformismo este martes porque, según él, no ha recibido el mejor de los tratos de los dirigentes.

Cristian Martínez Borja se ha convertido en una de las figuras del América de Cali y hombre clave en la estructura que maneja para la Liga Águila I 2018 y la Copa Suramericana el profesor Jorge 'Polilla' Da Silva.

De igual manera, el atacante es uno de los jugadores admirados y respetados por los hinchas de los 'Diablos rojos', aunque en días pasados reclamó mayor acompañamiento en el estadio Pascual Guerrero.

Lea acá: Gerardo Pelusso: "Andrés Roa y Fabián Sambueza deben esperar su oportunidad"

Sin embargo, Martínez Borja dio unas polémicas declaraciones este martes, en las que evidenció malestar por algunas decisiones de la dirigencia del América.

"No he sentido buen trato de directivos y en junio me voy del equipo. Ya estamos mirando con los directivos de América porque en algunas cosas no nos hemos entendido muy bien", dijo el chocoano en entrevista con el programa 'Zona libre de humo'.

Lea acá: El inicio de Almirón con Nacional: lo superan Reinaldo Rueda y Juan Manuel Lillo en cifras

El malestar del atacante tiene que ver con las opciones fallidas de marcharse al exterior en el último tiempo.

Fuentes consultadas por GolCaracol en la dirigencia de los escarlatas manifestaron que, por ahora, no se producirá ninguna reacción oficial al respecto y que se le dará un manejo interno.