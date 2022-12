Cristian Tula y un comentario relacionado con los mafiosos, en su paso por Nacional

El defensor central argentino estuvo en el año 2012 en el equipo 'verdolaga' y en las últimas horas hizo un comentarios en un programa radial de su país.

Cristian Tula es un jugador argentino que acumula una amplia carrera deportiva en clubes como San Lorenzo, River Plate, Arsenal de Sarandí e Independiente, entre otros. En la temporada 2012, el zaguero central llegó a Nacional y esa fue su única experiencia más allá de las fronteras de su país.

En las últimas horas se conocieron unas particulares declaraciones de Tula, en una entrevista con 'Ataque Futbolero', sobre la experiencia que tuvo en Colombia.

¡Atención Colombia! El Mundial femenino 2023, tema central del Consejo FIFA el 25 de junio

"Cuando estuve en Nacional me decían que no me sorprendiera si un día llegaba un capo de la mafia al entrenamiento y quisiera llevarte a un cumpleaños o a algún partido en una finca", indicó el futbolista de 42 años y que se encuentra en el Dock Sud, de la C de Argentina.

"En el momento que yo estuve no pasó, pero es algo que están acostumbrados, que una persona con mucho dinero pasa a buscar al jugador y quiere llevarlo a un cumpleaños o algo", agregó el argentino.

Publicidad