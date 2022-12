Cristian Zapata, feliz de llegar a Atlético Nacional: "Es la institución más grande de Colombia"

Cristian Zapata fue anunciado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional para la temporada 2023 en donde el cuadro antioqueño tendrá los torneos nacionales y la Copa Libertadores de América como principales objetivos; el defensor, quien se encontraba en el fútbol argentino desde hace un par de años, decidió no renovar su contrato con San Lorenzo de Almagro, club en el que era uno de los referentes en los últimos meses y optó por regresar al país poniendo fin a su periplo internacional después de más de 17 años en el balompié internacional.

Una vez anunciado como nuevo futbolista del 'Rey de Copas', el exfutbolista del Milan, Villarreal, entre otros grandes clubes, dio sus primeras declaraciones como jugador del equipo que dirige Paulo Autuori, técnico que habría solicitado la llegada del caucano de 36 años para reforzar la zaga defensiva frente a la incertidumbre que se ha generado por la aún no confirmada continuidad de Emmanuel Olivera, quien podría no seguir en el 'verde de la montaña' al no llegar a un acuerdo con la directiva para una mejora salarial .

Publicidad

"Estoy feliz de vestir esta camiseta, tiene una hinchada hermosa que siempre está ahí para los jugadores y no veo la hora de sentir ese apoyo inmenso", comentó de entrada el exDeportivo Cali.

Quien compartiera zaga central con Mario Alberto Yepes en la Selección Colombia durante el Mundial de Qatar 2022 aprovechó para hablar de su nuevo equipo, al que llenó de elogios así como prometió dar lo mejor de sí para que se cumplan las metas que tienen en las toldas 'verdolagas' para el año entrante: "Atlético Nacional es una institución demasiado grande e histórica. Creo que llegué a la institución más grande de Colombia y espero dejar lo mejor de mí para lograr los objetivos".

"No veo la hora de iniciar mi historia con Atlético Nacional", concluyó.

Cristian Zapata habla sobre su llegada a Atlético Nacional. pic.twitter.com/Yn5A6R87b4 — Juan David Londoño (@juandl84) December 3, 2022

Publicidad

Hasta el momento, la llegada del mundialista es el fichaje de más importancia en el fútbol colombiano en medio de una pretemporada del bicampeón de Copa Libertadores en el que ya anunciaron a Francisco Da Costa, delantero brasileño proveniente del fútbol boliviano, y a Juan Felipe Aguirre, defensor central que estaba en el balompié uruguayo como únicos refuerzos.

En su anterior equipo, San Lorenzo, Zapata disputó 33 juegos en el presente año, sumando un total de 2.903 minutos en cancha en los que marcó una anotación y se convirtió en una de las piezas claves de Rubén Darío Insúa, entrenador del cuadro de Boedo, el cual logró levantar tras una serie de malas temporadas en la Liga Argentina.