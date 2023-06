Cuadrangulares de la liga del fútbol colombiano: un sábado para conocer a los finalistas

Este sábado 17 de junio es una fecha crucial en los cuadrangulares del fútbol colombiano y todo porque se conocerán a los equipos finalistas, los que lucharán por el título del primer semestre del 2023, tratar de darle una alegría a su hinchada, bordándole al escudo en su camiseta una nueva estrella.

La fecha número seis de esta fase final de la Liga I-2023 está de infarto, sobre todo en el Grupo A que conforman Alianza Petrolera, Atlético Nacional Deportivo Pasto y Águilas Doradas; los tres primeros tienen opciones de avanzar a la gran disputa por el trofeo de campeón, mientras que en la zona B, el candidato que tiene las mejores oportunidades es Millonarios, escuadra que es liderada por el técnico samario Alberto Gamero.

¿Cómo se juega la sexta jornada, la decisiva en la primera parte de este 2023 en la Liga I-2023?

Las acciones comienzan en el Grupo B que integran Millonarios, Boyacá Chicó, América de Cali e Independiente Medellín. Los duelos serán a las 5:15 de la tarde, de este sábado.

El 'embajador' recibirá al 'poderoso de la montaña' en el estadio El Campín; los de Gamero suman 10 puntos en la tabla y dependen de sí mismos para conseguir el tiquete a la final del rentado local.

Millonarios recuperará piezas claves para este duelo en la capital de la República, ya que jugadores como su capitán y referente en el mediocampo David Macalister Silva, el defensor central Andrés Llinás, Juan Carlos Pereira y Jader Valencia recibieron el alta del departamento médico y podrían ser opción para Gamero en el once inicialista contra el Medellín.

David Macalister Silva, capitán y jugador de Millonarios. Foto: Millonarios Oficial

De otra lado, el DIM intentará terminar de la mejor manera el campeonato y tratar de complicarle el 'caminao' a Millonarios. Los dirigidos por Sebastián Botero le apuntan a sellar su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, certamen en que lideran el Grupo B con 10 unidades.

Boyacá Chicó, a ganar y mirar de 'reojo' el duelo de los azules capitalinos

A la misma hora, pero en el Pascual Guerrero, Boyacá Chicó, segundo en el Grupo B con 8 puntos, espera derrotar al América de Cali, el único resultado que le sirve para mantener las opciones de disputar la final. Además de eso, estará pendiente al desempeño de Millonarios y lo mejor para los 'ajedrezados' es una derrota por parte del plantel de Alberto Gamero.

La situación en el Grupo A

A las 8 de la noche entrará en acción el Grupo A y el primer opcionado en esta zona es Alianza Petrolera, que visitará a Águilas Doradas en el Alberto Grisales, del municipio de Rionegro. Mientras que los otros focos estarán a la misma hora, pero en el Atanasio Girardot, en el partido que protagonizarán Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

Alianza Petrolera suma 9 puntos en el Grupo A. Twitter @APetrolera

Alianza, dirigidos por Hubert Bodhert, suma 9 puntos y tienen una diferencia de gol de +3, por lo que Lograrán su meta, el de la llegar a la final, si ganan o empatan contra los 'dorados' y que Atlético Nacional no derrote a Deportivo Pasto. Pero en caso en que los 'verdolagas' derroten a los 'volcánicos' entrará a jugar el factor de diferencia de gol.

'Verdolagas' vs. nariñenses

Por su parte, Nacional también tiene las mismas unidades que los 'petroleros' que son 9, no obstante, en la diferencia de gol suman +2. Para este duelo de vital importancia, Paulo Autuori citó un total de 18 futbolistas y en los aparecen los mejores hombres que tiene a disposición.

El 'verdolaga' tiene que ganarle a los de Flabio Torres, no obstante, una victoria no les garantiza su tiquete a la final si Alianza se impone a Águilas Doradas y además en eso influye la diferencia de gol. En caso de empate, los de Autuori tendrá que esperar que los 'petroleros' pierdan con Águilas Doradas, y si definitivamente no ganan, estarán eliminados.

Mientras que Pasto, que tiene 6 enteros y +2 en la diferencia de gol, intentará ganarle a Nacional y esperar que Águilas Doradas se imponga a Alianza Petrolera.

Este es el grupo de convocados por el profe Autuori para enfrentar mañana a Pasto en el Atanasio 🟢⚪⚽#VamosVerde 🇳🇬 pic.twitter.com/YoJGZ4k0Mb — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 16, 2023

Así las cosas, este sábado está infarto y todo está servido para que se generen buenos compromisos y con todos los condimentos de los clubes participantes.

La programación de la fecha:

Millonarios vs. Independiente Medellín

Día: sábado 17 de junio.

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: El Campín.

Transmisión: TV cerrada.

Cuadrangular: B.

América de Cali vs. Boyacá Chicó

Día: sábado 17 de junio.

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Transmisión: TV cerrada.

Cuadrangular: B.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Día: sábado 17 de junio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Transmisión: TV cerrada.

Cuadrangular: A.

Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera

Día: sábado 17 de junio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales.

Transmisión: TV cerrada

Cuadrangular: A.