Cuál es el nuevo nombre del Once Caldas en redes sociales

Desde los primeros días de enero de este 2022 se venía hablando de la intención de los dueños del Once Caldas de hacer una variación en el nombre, tal y como para ese tiempo lo informó en su cuenta en Twitter el periodista Esteban Jaramillo Osorio.

Y pues esa intención inicial, ya se hizo realidad y el primer cambio que se observó se dio en la propia cuenta de la referida red social del tradicional equipo de la ciudad de Manizales.

Así las cosas, se ve ya en el encabezado Once Caldas DAF de la Montaña, en una decisión directiva que no ha pasado desapercibida. En Twitter se han dado reacciones y comentarios diversos en cuanto a esa noticia.

¿Cómo quedó el último partido de Once Caldas en la Liga Betplay?

El Once Caldas de Manizales viene haciendo una buena campaña bajo la dirección técnica de Diego Corredor. En la fecha anterior de la Liga I 2022 del fútbol colombiano, el equipo blanco sacó un empate 1-1 en su visita a Envigado. El gol del Once fue obra del experimentado Ayron del Valle.

