“Cuando el Gobierno de vía libre al fútbol, podrán comenzar a jugar un mes después”

Ernesto Lucena, ministro del Deporte, habló en un en vivo en Instagram y tocó varios temas relacionados al balompié local, mencionando que este año, de jugarse, sería a puerta cerrada.

Mucho se ha hablado en los últimos días de la propuesta y protocolo que este lunes entregaron los clubes del fútbol colombiano al Gobierno Nacional, con el fin de explorar fórmulas que permitan jugar lo que resta de la Liga a puerta cerrada.

Dimayor presentó la propuesta al Gobierno Nacional, para que pueda regresar el fútbol colombiano

Y así lo confirmó en una transmisión en vivo vía Instagram, Ernesto Lucena, ministro del Deporte.

“A nosotros nos llegó la propuesta y el protocolo de Dimayor, nos llegó a través de FCF, lo que alcanzo a ver es que sí hay una empresa, que tiene estudios científicos, y que se encargaría de todo el protocolo de seguridad. Los costos los asumen la Dimayor, los equipos y creo que es por un préstamo de la FCF para eso”, dijo de entrada Lucena.

Además, el ministro del Deporte afirmó que “para mañana lo tengo que tener muy estudiado. Eso sí, ellos dicen que ellos siguen los parámetros del Ministerio de Salud, pero lo miraremos con calma y pausa, importantísimo acá primero la salud. Imagínese que comencemos la liga y alguno se infecte”.

Por último, Lucena señaló que de aprobarse, solamente un mes después los equipos podrían volver a competencia, ya que tendrían que hacerles estudios a los futbolistas y cuerpos técnicos.

“El protocolo en la primera parte dice que cuando el Gobierno les de vía libre, tienen 28 días después, porque tienen que hacer estudios sobre jugadores, cuerpos técnicos. Nos podríamos estar demorando por la cantidad de solicitudes, un mes o mes y medio tomando esa decisión, nosotros no hemos llegado al pico de la curva epidemiológica, hasta que no lleguemos ahí, todo es suposición. Yo prefiero ser cauto, a puerta abierta este año ya no fue. Se jugaría a puerta cerrada”, concluyó.