¿Cuándo inicia el fútbol colombiano en 2023?

Por fin, este martes la Dimayor publicó en su página oficial la fecha y la hora en la que iniciará el fútbol profesional colombiano en la temporada 2023, en la que el Deportivo Pereira defenderá el título obtenido en el segundo semestre del año anterior, que resultó toda una sorpresa para propios y extraños.

Los hinchas de los clubes de nuestro país estaban expectantes por saber cuándo inicia el fútbol colombiano en este 2023 y de esa manera, se confirmó que el juego inaugural será el día 24 de enero próximo, en el estadio departamental Alfonso López, entre Atlético Bucaramanga y Envigado FC, que se verán las caras desde las 8 de la noche.

La primera jornada se extenderá con partidos los días 25 y 26 de enero. Además de eso, hay que indicar que tres compromisos quedaron aplazados por el tema de la realización del Torneo Sudamericano Sub-20 en nuestro país los siguientes partidos: Millonarios vs. Pasto; Equidad vs. Medellín; Cali vs. Deportivo Pereira.

Programación fecha 1 Liga Betplay I 2023 del fútbol colombiano

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Atlético Nacional vs. Once Caldas

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

De igual manera, la Dimayor también oficializó la programación de la fecha 2 del fútbol colombiano 2023 de la siguiente manera:

28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Polideportivo

Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

29 de enero

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palogrande

31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero