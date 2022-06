¿Cuándo se juegan las finales de la Liga del fútbol colombiano?

Todo está definido. Atlético Nacional y Deportes Tolima jugarán la gran final de la Liga del fútbol colombiano, luego de ser los líderes del Grupo A y B, respectivamente. Antioqueños y tolimenses se vuelven a ver la cara en un partido decisivo, luego de que lo hicieran en 2018, cuando ganó el 'pijao' en el Atanasio Girardot.

Cuatro años después, el destino los vuelve a poner en la misma situación. Ahora, la serie finalizará en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Publicidad

“Primero agradecerle a Dios que es el que nos provee, nos da ideas, conocimientos, toda la sabiduría y más con un grupo tan comprometido como el que tengo acá. A la afición decirle que tiene un grupo unido, luchador, ganador y que quiere seguir logrando cosas. Acá hay un grupo muy metido, con jugadores que se recuperan para jugar y que vienen de la mejor manera. Que juegan con dolores, hacen lo que sea para jugar”, expresó Hernán Torres, entrenador de Tolima, tras conseguir la clasificación.

En los lados del 'verdolaga' también hay serenidad y optimismo de cara a este partidazo que se nos viene y que sumará una estrella más al escudo del ganador.

"Las finales hay que saberlas luchar, las finales se juegan con garra. De qué me vale tener un equipo que juegue y no gane nada, Nacional tenía cinco años sin llegar a la final, a patadas o a puños hay que ganar la final, como sea. La final va a ser dura, no fue tan fácil, nosotros no estábamos confiados en nada", indicó Hernán Dario Herrera, DT de Nacional.

Publicidad

¿Cuándo se jugarán las finales de la Liga Betplay?

Publicidad

La ida será el próximo miércoles 22 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, mientras que la vuelta está pactada para el domingo 26 de este mes, pero Tolima pidió jugarla el sábado 25 porque en esa siguiente semana tiene que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores.