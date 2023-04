¿Cuándo y dónde fue la pelea a puños de Hernán 'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto?

Hernán 'Bolillo' Gómez y Jorge Luis Pinto son dos de los técnicos más representativos a nivel internacional de nuestro fútbol colombiano. Ambos, han tenido varios cursos en selecciones internacionales, clubes de gran jerarquía y han logrado hazañas impensadas en varias de sus aventuras como entrenadores.

Ahora, tendrán que verse las caras nuevamente en el partido que enfrentará al Deportivo Cali, dirigido por Pinto, y el Junior de Barranquilla, por el 'Bolillo'. Este partido no será la primera vez que se batirán ambos en algún partido. De hecho, en alguna de las ocasiones previas en las que se encontraron, todo terminó muy caliente y en redes sociales, se encargaron de calentar el próximo duelo entre ambos técnicos recordando aquel juego que no solo se trató de fútbol.

Todo este incidente se dio durante un partido de la Copa Centroamericana cuando Hernán Darío dirigía a Panamá y Pinto a Honduras a principios de 2017. Aquel torneo otorgaba plazas para la Copa Oro de la Concacaf de ese mismo año, lo cual significaba un logro importante para ambos seleccionados.

Durante el partido, en el estadio Rommel Fernández, en ciudad de Panamá, Honduras se impuso 1-0 en el minuto 35 con un gol de Eddie Hernández en condición de visitante. Gracias a aquel gol, los ánimos se fueron calentando entre ambos entrenadores e, incluso, ya habían discutido en varias ocasiones haciendo que el cuarto árbitro tuviera que intervenir para llamar al orden en varias ocasiones. Al finalizar el primer tiempo, se les vio abrazados y ambos, parecía que, se retiraban amigablemente. Sin embargo, su discusión empezó a subir y a subir de tono cuando en un momento, 'el Bolillo', se le vio mucho más alterado que a Pinto y agarró al extécnico de Honduras casi que por el cuello haciéndolo retroceder. Afortunadamente, parte del cuerpo técnico de Honduras y algunas fuerzas policiales estuvieron atentos para evitar que alguno de los dos terminara golpeado.

Se dejo robar la calma Hernán Darío Gómez y casi se va a los golpes con Pinto. Termino caliente el partido. pic.twitter.com/sq2mQsqb0u — PanamaGol (@PanamaGol) January 18, 2017

Tras el partido y un poco más calmado, Hernán Darío habló en conferencia de prensa sobre el incidente. “Debería hablar de este tema, yo nunca hablo de los problemas dentro de la cancha, nunca he tenido problemas con él (Pinto), pero lo que me dijo lo va a tener que demostrar. Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido del hexagonal del pasado 11 de noviembre que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó”, concluyó el entrenador antioqueño.

Varios medios de comunicación centroamericanos calificaron de "baja" y poco "profesional" el altercado entre ambos técnicos 'cafeteros'.

Ahora, de cara a un nuevo enfrentamiento entre dos equipos dirigidos por ambos, 'Bolillo' recordó aquel encuentro en donde manifestó que: "La pelea con Jorge Luis Pinto fue en Panamá. Yo creo que yo le gano a él peleando". Sin embargo, aclaró que tras aquel incidente que ya hace parte del pasado, solo hay una "gigante" admiración y respeto por el trabajo que Jorge Luis Pinto realiza y ha realizado.

El partido entre el Deportivo Cali, de Pinto, y el Junior de Barranquilla, del 'Bolillo', tendrá lugar en el Estadio de Palmaseca. Ambos equipos viven realidades diferentes en este nueva jornada del fútbol colombiano. El conjunto 'azucarero' se mantiene en la casilla 16 con 15 puntos, mientras que los 'tiburones' son séptimos con 21 unidades.