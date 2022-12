Cuatro equipos del fútbol colombiano en insolvencia, reportaron mejorías

América de Cali fue el equipo que logró los mejores ingresos al superar los $12.500 millones de pesos en los primeros seis meses del año.

Según la Superintendencia de Sociedades, el América de Cali, el Once Caldas de Manizales, el Cúcuta Deportivo y el Real Cartagena obtuvieron ingresos totales por $21.621 millones de pesos durante el primer semestre del año 2017, lo que les permite salir poco a poco de sus deudas.

Los reportes entregados de los cuatro equipos a la Superintendencia -consolidados a 30 de junio de 2017-, indican que se encontraban al día en pagos a jugadores y demás obligaciones.

La Superintendecia afirmó que el América de Cali fue el equipo que logró mejores ingresos (más de $12.500 millones), gracias al aumento de más del 120 por ciento en el recaudo de taquilla desde su regreso a la primera división del fútbol profesional colombiano.

Por su parte, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, explicó que “los procesos de reorganización en los que se encuentran en incursos estos equipos están orientados al saneamiento financiero, así como a facilitar el pago de sus deudas para que puedan mantenerse como empresas productivas. De esta manera, pueden seguir cumpliendo con su objeto y participando en el torneo del futbol profesional colombiano”.

De acuerdo con el informe semestral, otros equipos presentaron mejorías en algunos indicadores financieros. Ese fue el caso del Once Caldas de Manizales, que redujo sus pérdidas en un 43%, al pasar de $2.300 millones en junio 2016, a $1.363 millones de pesos en el mismo periodo de 2017.

Así mismo, el equipo blanco de Manizales, que termina el año entre los últimos lugares de la tabla de posiciones, logró reducir considerablemente sus pasivos, al pasar de $27 mil millones a $19 mil millones entre junio de 2016 y junio de 2017.

A su turno, el Cúcuta Deportivo comenzó a reportar ganancias por $230 millones, a pesar de haber jugado en el primer semestre fuera de su ciudad (Zipaquirá - Cundinamarca) y sus deudas se redujeron de $14 mil millones en junio de 2016 a $12.900 millones en el primer semestre del presente año.

No obstante, no es todo color de rosa, para el mismo periodo, las pérdidas reportadas por los representantes legales de tres de los cuatro equipos que se encuentran en procesos de insolvencia ante esta entidad, superaban los $6.400 millones. Las mayores pérdidas las registra el América de Cali con más de $4.500 millones. Le siguen el Once Caldas de Manizales con más de $1.300 millones y el Real Cartagena, con cerca de $480 millones.

Por último, la entidad estatal resaltó que los recaudos por taquilla, fuente tradicional de ingresos para algunos de los equipos del fútbol colombiano, se han debilitado y algunas instituciones han tenido que buscar ingresos por la vía de cobros por transmisión de partidos, publicidad, ventas de camisetas y compra-venta de jugadores.

Por José Luis Escobar Rengifo - @joseluis70424