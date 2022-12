Cúcuta cambia de sede: "No tenemos dónde jugar el próximo partido contra Bucarmanga"

Este lunes, el máximo dirigente de los 'motilones' José Cadena Mora habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la situación del club, debido a la precaria situación económica por la que atraviesa.

"No podemos continuar en una ciudad con personajes que están buscando desinformar a la gente. Prometen liquidar el equipo y que la gente pueda comprarlo. No es cierto. La ficha no pertenece desde hace mucho tiempo a la ciudad de Cúcuta".

Esas fueron las palabras de José Cadena Mora, presidente del Cúcuta Deportivo, quien este lunes se tuvo que presentar a la audiencia por incumplimiento del acuerdo en ejecución del equipo, ante la Supersociedades.

"Todos los equipos tenemos que tener una alternativa de sede. Nosotros firmamos un contrato firmado por tres partidos de local y ya lo cumplimos. A hoy no tenemos dónde jugar el próximo partido, por lo que estamos buscando intercambiar la localía para esa jornada (frente a Bucaramanga)", agregó Cadena.

El presidente el cuadro ‘motilón’ también desmintió el audio que se encuentra circulando en redes sociales y en que se le oye supuestamente denigrando de los hinchas del Cúcuta.

“Está grabación es un montaje. Es muy raro que salga después de la audiencia en la Superintendencia de Sociedades, el único interés del alcalde es la liquidación del equipo, tuvimos que pararlo porque nosotros teníamos que demostrar que estábamos haciendo los pagos como nos comprometimos. Si no estuviéramos al día, nos hubieran liquidado”, afirmó.

Al final, aseveró que “el problema no es solo el Cúcuta. Hay muchos equipos en Colombia que tenemos problemas financieros graves”.

