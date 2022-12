Cúcuta Deportivo regresó al General Santander y ganó: 3-1 contra Bogotá FC

Luego de jugar este año en Zipaquirá, el conjunto ‘motilón’ volvió a su casa y esto le vino bien para reencontrarse con la victoria luego de dos fechas. Novena jornada del Torneo Águila.

Diego Echeverri (9’), Cristian Álvarez (14’) y Erwin Carrillo (32’) prendieron la fiesta en el estadio cucuteño, que no palpitaba un partido de su equipo desde el 4 de octubre del año pasado.

Publicidad

El descuento de la escuadra capitalina fue obra de Carlos Vásquez, al 49’.

Vea también: Pelea entre hinchas de Santa Fe y Millonarios en El Campín

En otro duelo de este domingo, Llaneros igualó 2-2 con Unión Magdalena y 0-0 quedó el compromiso entre Real Santander y Valledupar.

La jornada nueve se complementa este lunes con dos encuentros, Fortaleza vs. Orsomarso y Pereira vs. Universitario de Popayán, y otro más el martes, Boyacá Chicó vs, Leones.