Cúcuta Deportivo se prepara para la pretemporada y anunció la salida de seis jugadores

El equipo fronterizo comenzará con los trabajos este miércoles 29 de mayo, en la capital de Norte de Santander, bajo las órdenes del entrenador Pablo Garabello, quien llegó en reemplazo de Sebastián Méndez.

Cúcuta Deportivo anunció este martes que los jugadores Michael López, Mateo Muñoz, Lisandro Cabrera, Erick Montaño, Robert Carvajal y Harrison Canchimbo no continuarán con el equipo el próximo semestre.

Publicidad

El cuadro fronterizo informó, además, que este miércoles 29 de mayo empezará los trabajos de pretemporada en la ciudad, bajo las órdenes del entrenador argentino Pablo Garabello y su cuerpo técnico.

Sobre los refuerzos que llegarán el próximo semestre, el club indicó que en los próximos días “anunciará nuevas modificaciones en la plantilla de jugadores”.

ACÁ PUEDES ARMAR TU SELECCIÓN COLOMBIA PARA LA COPA AMÉRICA 2019

Según ha trascendido en lo súltimos días, Ever Valencia, del registro de Independiente Medellín, y Juan Pablo Nieto, quien no seguiría con el Once Caldas, interesan al conjunto ‘motilón’.

Publicidad

Por último, el Cúcuta le dio la bienvenida al doctor Miguel Alexander Niño Rey, con amplia trayectoria en el deporte nacional, quien estará a cargo del departamento médico de la institución.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados