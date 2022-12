No, gracias.

Cúcuta tampoco pudo celebrar contra Once Caldas: igualó 1-1, en el General Santander Cúcuta Deportivo no pudo mantener la ventaja frente a Once Caldas y, tras haber perdido por goleada en la pasada fecha contra Envigado, tampoco pudo celebrar este sábado por la cuarta fecha de la Liga Águila-II 2019.