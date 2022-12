Daniel Bocanegra: "Tenemos dos partidos en casa y debemos hacer la diferencia"

El defensor de Atlético Nacional, habló sobre la actualidad del cuadro 'verdolaga' en los cuadrangulares finales y se mostró optimista.

Luego del empate sin goles contra Junior de Barranquilla, Nacional ya piensa en lo que se viene . Este lunes conoció a su rival en la segunda fase de la Copa Sudamericana (Fluminense) y este jueves se verá las caras contra Deportes Tolima.

Daniel Bocanegra, defensor y referente del elenco paisa, habló este martes con los medios de comunicación y se refirió a varios temas relacionados al presente del equipo más veces campeón de Colombia.

Entre lo más destacado, aseguró que los dos partidos que tendrá Atlético Nacional como local en los cuadrangulares serán claves en las aspiraciones de llegar a la final y, además, elogió al cuadro 'pijao'.

A continuación, las declaraciones más relevantes de Daniel Bocanegra:

Sorteo de la Copa Sudamericana: "Fluminense es un rival duro, sabemos que es fuerte, entonces tenemos que estar preparados. Ya en su momento lo analizaremos, miraremos cómo jugar, pero sí sé que es una llave durísima en la que no podremos regalar nada".

Dificultad del grupo: "Es un grupo muy parejo donde los locales tienen que hacer lo suyo, sacar los tres puntos y hacer la diferencia. Tenemos dos partidos seguidos en casa, debemos ganarlos ambos y, si lo hacemos, daremos un gran paso para llegar a la final. Sabemos que Tolima es un rival fuerte, que compite, entonces tenemos que prepararnos".

Su futuro deportivo: "Trato de hacer las cosas bien y seguir mejorando. Lo del contrato aún no se sabe, estamos hablando todavía de eso. Aún no me ha llegado ningún acuerdo. Lo que quiero es quedarme en Nacional, estoy contento. Vamos a ver qué pasa en esto que queda de semestre".