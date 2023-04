Daniel Cataño: "Debemos estar concentrados para no dejar espacios y que no nos contraataquen"

En la actualidad uno de los jugadores sensación del fútbol colombiano y de Millonarios es Daniel Cataño. El volante se ha convertido en ficha clave en la zona ofensiva del conjunto 'embajador', sobre todo en los partidos con Defensa y Justicia e Independiente Medellín. El antioqueño habló en una entrevista sobre el estilo de juego del equipo y las cosas que tienen que mejorar.

En el medio 'ESPN', Cataño fue consultado por varios aspectos del juego de Millonarios y dejó en claro que los rivales han generado peligró en el arco 'azul'. "Nos encuentran mal parados o encuentran algunos espacios porque nosotros somos un equipo que atacamos con los 11 porque casi siempre nuestros defensores centrales están en la mitad de la cancha, eso es un tema complejo".

Para darlo a entender mejor, el volante hasta puso de ejemplo el más reciente juego frente al Atlético Huila. "Nosotros decidimos mantener el arco en cero y hacer goles, pero nosotros en la búsqueda de eso, de tener la pelota, se puede perder un balón y un equipo rápido como lo hizo Huila en estos días con un Faber Gil, un jugador muy rápido, cortan una pelota y nos contragolpean".

Si bien es un aspecto al que deben ponerle atención, para Cataño no se trata de un tema técnico o del que Alberto Gamero deba de 'echar mano' en la pizarra. "Más que trabajarlo, es un tema de que nosotros mismos los jugadores sobre la cancha tenemos que estar muy concentrados y es un tema que hemos venido entendiendo y preparando, sabemos que cuando estamos atacando los dos que queden atrás tienen que estar atentos a lo que pueden hacer los rivales", expresó.

Por último, el jugador del registro de Millonarios manifestó que la mayoría de los equipos se le plantan al 'embajador' de la misma manera en El Campín o en otros estadios. "A nosotros no solo en Bogotá se nos están encerrando, en Neiva muchas veces en el partido Huila se replegaba. Ya sabiendo eso, más que mejorar cualquier cosa táctica o futbolística, tenemos que estar más concentrados en la parte de atrás para que a la hora que estemos atacando no quedemos mal parados y quedar expuestos a un contragolpe", sentenció.

¿Como se ha sentido después del episodio en Ibagué?

"Eso es a veces lo que uno tiene que afrontar como persona y en este caso como jugador y todo eso me ha servido. Siempre tomo eso para bien y siento que que después de todo eso que pasó me ha servido y me ha ayudado para crecer no solo en lo personal sino también en lo deportivo".