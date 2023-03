Daniel Cataño: "El Deportes Tolima siempre va a tener un lugar especial en mi corazón"

Daniel Cataño, el hombre sensación luego de haber marcado el gol de la clasificación de Millonarios a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, habló con el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre varios temas, entre los cuales tocó el incidente que vivió en el Manuel Murillo Toro, en la antesala del encuentro entre 'embajadores' y 'pijaos'.

Así las cosas, luego de haberse conocido la decisión que tomó la Dimayor con respecto a su sanción, la cual fue ratificada, y ya con los ánimos menos caldeados, el mediocampista antioqueño se refirió al tema. "Yo no había hablado nada del tema, estaba tranquilo. Yo contra la gente de Ibagué no tengo nada, quiero a mucha gente de la ciudad y tengo muchos amigos allá. Mi hija nació en Ibagué, alcancé a tener un negocio allá y a la gente me apoyó. Futbolísticamente, tuve temporadas muy buenas, tuve momentos difíciles de lesiones, fui campeón con Tolima y desafortunadamente pasó lo que pasó con Nacional del penalti y la expulsión", expresó de entrada Cataño Torres.

Aquí más declaraciones de Daniel Cataño:

"Lo que más me dolió fue que se haya puesto en duda mi profesionalismo, porque mucha gente trató de indicar de que yo me vendí y todo eso, pero nadie sabe lo que hay detrás de lo que nosotros vivimos, lo que estaba en juego y lo que me había tocado pasar a mí y a mi familia después de esa situación".

"Con el pasar del tiempo pasaron muchas situaciones, mi venida a Milloanrios y todo, yo no tengo nada contra ellos y siempre voy a estar agradecido con el senador Gabriel Camargo, que en paz descanse, porque me dio la oportunidad de pertenecer al Deportes Tolima y allí conocí personas increíbles. Siempre voy a tener al Tolima en un lugar especial en mi corazón, quiero que sepan que no tengo nada contra ellos y que profesionalmente yo siempre di lo mejor con el Tolima, que haya salido bien o mal, son cosas del futbol".

"Espero que si en algún momento me he equivocado, ellos también me disculpen, soy humano, tendré errores, pero me disculpo. Esto es simplemente futbol y detrás de cada jugador y cada persona siempre hay una familia. Lo que paso en la última visita en Ibagué no puede volver a pasar, invitó a la gente con un mensaje de vivir el futbol en paz y de que podamos tener más empatía y amor por las personas. Nadie es perfecto. Que se queden con lo bueno de Daniel Cataño, que yo me quedo con lo bonito del Deportes Tolima y de Ibagué que fueron varios años allá".