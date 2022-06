Daniel Cataño, jugador del Tolima: "No robé, no maté a nadie, doy la cara y esto es fútbol"

Daniel Cataño fue protagonista en la final del fútbol colombiano, que se jugó el domingo pasado en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. El volante falló un penalti y fue expulsado en Deportes Tolima frente a Nacional, que gracias a un triunfo 3-1 en Medellín y a una derrota ajustada 2-1 en territorio tolimense, se coronó como campeón de la Liga I 2022 de nuestro balompié.

Este jueves, Cataño habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y se refirió con toda claridad de todo lo que ha sucedido posterior a ese hecho que lo tuvo como centro de críticas en algún sector de los medios y en las redes sociales de parte de algunos de los aficionados del 'vinotinto y oro'.

"Momentos complejos los que hemos vivido, no son cosas fáciles de sortear, lo que he hecho es refugiarme en papa Dios, le di gracias porque independientemente de todo esto es un aprendizaje, una anécdota, algo para crecer, para ser más fuerte y levantarme después. Lo que queda de mi parte es carrera deportiva. Hablé con mi mamá, mi papá, hermanos, mi esposa, mis hijas, y estar muy pendientes. Hice mi duelo, fueron noches difíciles, no pude dormir, hay que darle vuelta a la página", dijo el antioqueño en conversación con el equipo periodístico comandado por Javier Hernández Bonnet.

Cataño reveló secretos de lo sucedido cuando finalizó el partido en Ibagué y cuando todos sus compañeros llegaron al camerino. "Yo después de la expulsión, me fui al camerino y busqué un espacio para ver el partido. Ya cuando llegaron los compañeros, los muchachos estaban ofuscados, con la sangre caliente, tratamos de calmarnos. Luego vino un tiempo en silencio. El profe Torres dio unas palabras, uno se siente culpable, se siente como se le viniera el mundo encima, a mí fue al que más me dolió esto. Uno siente el apoyo de unas personas, otros no lo apoyan a uno tanto", agregó el volante.

Acá otras declaraciones de Daniel Cataño tras lo sucedido luego del penalti errado frente a Nacional

*La comida con el equipo

"Los 'profes' indicaron que después del partido con Nacional había una cena con las familias. Yo digo, no robé, no maté a nadie, hay que dar la cara, esto es fútbol. Hoy me equivoqué, a unos les cobran y a otros no. Me puse a pensar que no todo es culpa mía, el gol llegó en el último minuto, en Medellín nos hicieron tres goles. Así decidí bajar a la cena, pero fui sin mi familia. Compartí con algunos compañeros, di la cara; después subí a la habitación, lloré. Le pedí una pasta para dormir al médico, pero ni así pude. Me dormí como a las 5 de la mañana".

*El entrenamiento siguiente

"Nos vamos al entreno, el 'profe' Torres habla, dice que para adelante, me respaldó, que un penalti lo bota cualquiera, siempre en la charla queda definido quién patea los penaltis. Yo cogí el balón, cobre y ya después contra Flamengo no me veo en el grupo, no soy inicialista, pensé que iba a jugar en Copa. Con el 'profe' Hernán siempre he sido directo, uno se bajonea, ya en el hotel hablamos, él me dice que me fuera a mi casa, que estuviera con mi esposa, con mis hijas; pero yo le dije que quería jugar al fútbol, estar con el grupo. Esto pasa en el fútbol y jugué, entre unos minutos y traté de ayudar al equipo".

Daniel Cataño reveló además que se ha abstenido de salir a la calle en estos días, que se ha resguardado en su hogar y ni siquiera este jueves en la jornada libre fue a realizar diligencias personales, puesto que aún el ambiente es adverso por lo sucedido en la final.