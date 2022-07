Daniel Cataño: "La gente cree que yo soy un vendido, que quise fallar el penalti en la final"

"La gente cree que yo soy un vendido, que lo de fallar el penalti lo quise hacer, dijeron que soy hincha de Nacional...En fin. Para que vean, no más al otro día Benedetto botó penaltis con Boca Juniors. Esas son situaciones del fútbol", le dijo este lunes Daniel Cataño, quien fue el villano de la final de la Liga I 2022 del fútbol colombiano que ganó Nacional y que dejó con la ilusión a los hinchas del Tolima de dar la vuelta olímpica.

El volante de creación que salió del cuadro tolimense y que llegó hace unos días a Millonarios, habló hace pocos minutos de esa amarga experiencia con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Después de eso, se puso en peligro mi familia, mi mamá estuvo preocupada, todos pendientes que no saliera. Lo que no entienden los que critican es que estaba en juego el prestigio, la gloria, dinero. Yo no hice nada con intención, finalmente son cosas de fútbol", agregó Cataño, en entrevista con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet, nuestro director general.

Con claridad, el antioqueño complementó y agregó que "hoy Cataño es el sacrificado, pero quién de los compañeros tenía los pantalones para cobrarlo (el penalti). Yo lo asumo y pasaron las cosas. Desde la charla técnica se habló quien iba uno, quien iba dos y quien iba tres. Decido cobrarlo yo, son cosas del fútbol, hay que tomar decisiones en la cancha, yo tuve la valentía, siempre he sido y me he caracterizado por ser un jugador con personalidad".

El pasado sábado se jugó el partido entre Nacional y Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot, y Daniel Cataño entró a la cancha para reemplazar a Daniel Ruiz. Y en ese momento se dio un curioso hecho, cuando los hinchas 'verdolagas' aplaudieron al mediocampista.

"¿Por qué me van a aplaudir los de Nacional? Debió ser por la falla del penalti; yo quería hacer el gol en la final, pero esas son cosas de fanáticos", finalizó Cataño.