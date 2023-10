Daniel Cataño: "Millonarios tiene mayor relevancia, lo que se hace acá se nota más que en otro club"

Uno de los jugadores de buen rendimiento y de importancia en la nómina de Millonarios es el volante Daniel Cataño, quien es un hombre que ha sabido explotar el profesor Alberto Gamero en el vigente campeón de la Liga del fútbol colombiano.

Y precisamente en las últimas horas, el antioqueño habló con los medios oficiales del tradicional equipo bogotano. En sus palabras se denota agradecimiento y compromiso con los 'embajadores'.

“Millonarios es Millonarios, es un equipo grande y todo lo que uno hace tiene mayor relevancia que si lo hiciera en otros equipos. Esa esa la diferencia, tiene un boom mas grande a nivel nacional”, dijo inicialmente Daniel Cataño, quien ha sentido cómo su tarea en las canchas ha tenido un relanzamiento si así se quiere y una resonancia interesante, tras una carrera en otros clubes de nuestro país.

El nacido en la ciudad de Bello y de 31 años también se refirió a lo que significa para él llevar a su espalda la número 10 de Millonarios. De esa forma, Daniel Cataño comentó que "es un número que siempre me ha representado, representa en la posición en la que juego. El número le da ese toque a mi juego y es importante, cuando Dani Ruiz se fue para Brasil y hablamos, Dani me dijo, ‘es que ese número es para usted’. Tomé la decisión de cogerlo como ya lo había hecho en otros equipos, pero esta 10 tiene mucha historia y no es fácil llevarla".

Daniel Cataño celebrando su gol contra Nacional. @MillosFCoficial

El creativo también le dio un vistazo atrás, desde su salida de las huestes de Deportes Tolima al cuadro 'embajador' y los cambios que experimentó: “Mi vida ha sido una montaña rusa, en dos años, pasaron cosas muy opuestas a lo que estoy viviendo en Millonarios. Venía de un año donde tuve turbulencias después de lo de Ibagué con el penal errado. Y llegar a Millonarios, tener otra idea, ver el fútbol con ganas, sin desilusión. Me tocó empezar a ganarme las cosas, mi puesto, mi posición. No fue fácil, pero resultó importante llegar a Millonarios".

El papel de David Macalister Silva en este Millonarios

Daniel Cataño también se refirió a la presencia del capitán de Millonarios y lo que hace más allá de los terrenos de juego. Por eso comentó que "Maca es el casino andante del equipo. Todos los juegos los tiene Maca. Se juega mucho carta, combito de parqués, todos apuestan duro, no puedo decir cuanto pero sí. Ellos jugaban hasta póker. Donde hay juego, ahí está Maca".