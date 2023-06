Daniel Cataño: "No hay nada grave, estoy bien, el cambio fue para estar en condiciones el sábado"

Uno de los referentes en Millonarios, Daniel Cataño, culminada la igualdad 0-0 con Atlético Nacional por el juego de ida de la gran final del fútbol colombiano, se refirió acerca de lo que fue la presentación del ‘embajador’ en condición de visitante y su estado físico, luego de salir del terreno de juego sustituido y con molestias, acompañadas a gestos de dolor.

A los 71 minutos del compromiso, justamente fue el mismo ‘10’ quien solicitó su salida obligada por un dolor que lo aquejó principalmente en la segunda parte, hecho que inmediatamente encendió las alarmas para Alberto Gamero, a tres días de que nuevamente ambos equipos se enfrenten para definir al campeón de la Liga I-2023.

Sin embargo, de manera contundente y certera, Cataño negó alguna lesión o problema que lo ausente del encuentro el próximo sábado 24 de junio, esto, al hablar con los medios de comunicación una vez terminó el partido: “Estoy bien Gracias a Dios; por tema del tobillo y la lesión anterior tomé precaución, pues, cuando pateé ese balón cruzado ahí me lastimé, entonces por protegerlo muchas veces, el dolor se me cargó en la pantorrilla, pero no hay nada grave, simplemente fue para estar bien el sábado”.

Línea seguida, analizó lo que fue la presentación de Millonarios en este importante juego, enfatizando en que todavía queda un juego, que será definitivo en sus aspiraciones de campeonato: “Fue un resultado favorable porque fue un empate de visita, la serie está abierta para los dos equipos, estamos con los pies sobre la tierra y sabiendo que esto no ha terminado, hasta ahora se jugó el primer tiempo, fue un partido bastante complejo y acá en Bogotá esperamos sacarlo adelante”.

Nacional y Millonarios se enfrentaron en la final de ida de la Liga I-2023. Foto: Colprensa

“Creo que el equipo se paró bien, hizo un buen partido, buen planteamiento, nos comportamos a la altura, pero en Bogotá tenemos que ser más intensos, y buscar más el arco rival porque estamos de local y hay que tratar de buscar un gol rápido que nos ponga adelante del marcador2, complementó el ‘10’ sobre lo que será el juego de vuelta en la final.

Sumado a eso, el ‘embajador’ explicó el por qué los ‘verdolagas’ cambiaron esquema de último momento y cómo lograron contrarrestarlo: “El planteamiento de Nacional estaba dentro de las posibilidades de ellos, me imagino, que así como nosotros los analizamos con el profe y los analistas, ellos también tienen su gente y quizá pensaron que era una forma en la cual nos podían hacer daño, es válido, pero nosotros nos comportamos bien defensivamente y eso es lo más importante, que tuvimos una faceta que también es bueno tenerla para cualquier momento”.

El encuentro de vuelta entre Millonarios y Atlético Nacional se disputará este sábado 24 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a las siete de la noche.