Daniel Cataño no recibió rebaja en su sanción: el Comité Disciplinario ratificó su decisión

Hace unas semanas se presentó un hecho de violencia en el fútbol colombiano, en el que Daniel Cataño, jugador de Millonarios, fue agredido por Alejandro Montenegro, hincha del Tolima, a minutos de empezar el partido en el estadio Manuel Murillo Toro. Finalmente, el balón ni siquiera se movió y vinieron todas las repercusiones y sanciones del caso.

Este jueves, el Comité Disciplinario del campeonato confirmó que le mantiene la suspensión de tres fechas a Cataño y multa de seiscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos ($618.666). Esto según se pudo leer en el último boletín compartido y publicado en las redes sociales de la Dimayor.

En el caso del volante antioqueño no se presentó la rebaja de la sanción, luego de la respectiva apelación presentada en el caso por parte del club 'embajador'.

En el CDC (Comité Disciplinario del Campeonato) "no se accedió a reconsiderar la decisión contenida en el artículo 8ºde la Resolución No. 009 de 2023, bajo el entendido que si bien el resultado final de las sanciones impuestas, consistentes en suspensión parcial de la plaza y suspensión al jugador, terminan resultando en teoría desproporcionado, esta autoridad disciplinaria no emite fallos en equidad sino en derecho. Como consecuencia de ello, la motivación que dio origen a la aplicación del agravante contenido en el literal g) del artículo 47 del CDU de la FCF, fue ratificada por parte del Comité y además en el texto del recurso presentado no fue controvertida, razón por la cual la decisión se mantiene incólume", se puede leer en el documento.

Publicidad

Dicha determinación contrasta con la decisión tomada con respecto al Deportes Tolima. El conjunto 'pijao' recibió una sustancial reducción en la penalidad, ya que le habían impuesto de cuatro (4) fechas de suspensión total de la plaza y multa de doce millones setecientos sesenta mil pesos ($12.760.000) y hace una semana se confirmó que la pena pasó a solamente tres fechas de suspensión y la prohibición de ingreso de aficionados solamente para la tribuna oriental, desde donde saltó el referido Montenegro, agresor del futbolista de Millonarios.

Así las cosas, Cataño aún tendrá dos fechas pendientes, las cuales se cumplirán en los partidos que vienen frente al Deportivo Cali y Atlético Nacional, en importantes encuentros en los que estará ausente el volante del equipo que dirige Alberto Gamero.

Publicidad

Recordemos que el antioqueño de Millonarios podrá regresar a la acción en liga con su equipo el próximo 19 de marzo, cuando reciban a Águilas Doradas por la jornada 9.