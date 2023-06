Daniel Cataño, previo a la gran final contra Nacional: "Esperemos conseguir lo que tanto anhelamos"

Daniel Cataño es una de las figuras de Millonarios que está sábado jugará la gran final de la Liga del fútbol colombiano I-2023 frente a Atlético Nacional en el estadio El Campín, el cual dará inicio a las 7:00 de la noche. La llave entre 'embajadores' y 'verdolagas' está abierta ya que el juego de ida quedó 0-0 en el Atanasio Girardot; ahora todo se definirá en Bogotá.

"La fe lo es todo, pero tiene que ir acompañada de otras cosas. No es sólo la fe es también el creer porque si uno no cree en lo que se puede dar entonces no se activa esa fe, eso es lo fundamental", afirmó el volante del 'embajador' en charla con 'Millonarios TV', quien transmitió en vivo el último entrenamiento previo de los dirigidos por Alberto Gamero antes de medirse al elenco de Antioquia.

En medio de la charla, Cataño se refirió a su estado de salud, ya que en el partido de ida contra Nacional salió con algunas molestias físicas. Dio un parte de tranquilidad.

"Estamos al 100 por ciento, solamente una carga en la pantorrilla derecha y esperemos mañana (sábado) conseguir lo que tanto anhelamos", aseguró el mediocampista azul. Igualmente sostuvo que "sería lindo marcar, pero lo importante es salir campeón".

De la jugada que pegó en el palo en el Atanasio, tras una acción de David Macalister Silva, lamentó que no se diera el gol, pero que va a seguir trabajando y cree que darán la vuelta olímpica.

"Sí, uno cuando acaba el partido las mira y las revisa y por ahí con un sinsabor porque fue una bonita jugada y más porque 'Maca' que saca una jugada muy linda, que no terminara en gol y da un poco de tristeza, pero al igual seguimos trabajando y creyendo que aquí lo más importante es salir campeones y buscar la forma de anotar, sostuvo el '10' de Millonarios.

Por último, Daniel Cataño le envió un mensaje a la hinchada tanto de Millonarios como de Nacional para que vivan esta definición de la Liga I-2023 en paz.

"Un mensaje a toda la gente, sabemos que representamos a Millonarios y ellos representan a Nacional, creo que el color de una camiseta no puede significar la vida de vida, una gresión, simplemente vivir el fútbol en paz. Invitarlos a que disfruten el juego en paz", concluyó.