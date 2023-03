Daniel Cataño: "Si bien me equivoco, el tema no se debe mirar por las leyes, sino por lo que pasó"

Daniel Cataño fue una de las figuras de Millonarios que en la noche del jueves se impuso 2-1 a Universidad Católica de Ecuador y avanzó a la tercera ronda previa de la Copa Libertadores 2023. El volante, de 31 años, marcó el tanto con que los dirigidos por Alberto Gamero vencieron a su rival en el estadio El Campín.

El oriundo de Bello, Antioquia, brilla en el certamen internacional, mientras que en la Liga I-2023 su vuelta aún debe esperar y todo por la sanción impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor por los hechos ocurridos en el Manuel Murillo Toro previo al juego contra Tolima, en el que Alejandro Montenegro, un hincha del 'vinotinto y oro', ingresó al césped de juego antes de que iniciara el duelo y agredió a Cataño; éste último también respondió a la agresión.

Pese a que ya han pasado varias semanas del incidente, el futbolista del conjunto azul de la capital de la República habló en zona mixta del estadio El Campín, luego de haber conseguido el pase a la siguiente ronda de la Libertadores. Sobre el tema de la sanción manifestó lo siguiente.

"Opinar de eso ahorita..., ya cumplimos tres fechas, igual el domingo, posiblemente el 'profe' no me iba a poner a poner, porque jugamos el miércoles como lo dijo en la rueda de prensa. Estoy haciendo como si no hubiesen sancionado, simplemente que me están cuidando para jugar contra Mineiro; veámosle el lado positivo a todo; es la Dimayor y el Comité Disciplinario el que se encarga de este tipo de cosas, a nosotros solo nos toca cumplir y sí queda uno un poco triste, porque si bien me equivoco en la manera de reaccionar, pero creo que es un tema que no se tiene que mirar por las leyes, sino por lo que pasó, el contexto de la situación", dijo de entrada Cataño.

Sobre el momento de la situación en específico y de su accionar en cancha fue sincero y le envió un mensaje a los hinchas del fútbol para evitar que estas cosas sigan pasando en los estadios del país.

"Hubiera querido de pronto agredir más fuerte, pero creo que Dios me dio ese momento la tranquilidad para pensar, para respirar y como no haber cometido un error. Esta es una invitación para la gente, que la violencia no trae nada bueno, queda uno triste y con ese sinsabor porque estaba en mi espacio, donde yo trabajo; jamás pensé que esto iba a pasar, un insulto, una palabra contra uno es normal, llevo 15 años jugando fútbol y así no haya botado un penalti como me pasó como Tolima, en algún momento como rival de otro equipo hemos sentido que nos insultan; que a los hinchas rivales no les gusta, pero ya pasar a la agresión es un tema muy delicado", sostuvo el deportista de las filas de Millonarios.

A renglón seguido complementó: "Invitar a los hinchas del fútbol a vivir la fiesta en paz y que estén tranquilo que esto es solo es fútbol, a veces jugar con ese ambiente hostil es bueno, que te digan algo te ayuda a jugar mejor, lo hecho Viera (Sebastián), 'Teo' (Gutiérrez) acá; lo ha hecho Messi sacando la camiseta en los estadios donde ha marcado. Es algo normal, pero creo que la idea era sentar un precedente, pero hoy el precedente no los sentaron a los jugadores de fútbol, no podemos reaccionar, tenemos que tener calma en ese tipo de momentos porque vamos a salir más perjudicados".