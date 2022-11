Daniel Cataño, claro y concreto: "Antes del penalti contra Nacional, ya pensaba irme de Tolima"

El actual volante ofensivo de Millonarios , Daniel Cataño, dio una entrevista a ‘Direc Tv Sports’ y habló sobre su paso por Deportes Tolima , el penal errado, la expulsión que culminó en el campeonato de Atlético Nacional y las actuales finales del fútbol colombiano, que están entrando en su último tramo, siendo el ‘embajador’, uno de los máximos favoritos del torneo.

El 26 de junio de 2022, el, entonces jugador de Deportes Tolima, Cataño, estuvo a once pasos de darle el título parcial a los ‘pijaos’ en una épica remontada contra el ‘verdolaga’, pero erró la pena máxima, además de hacerse expulsar en la misma jugada, dejando a su equipo con 10 hombres por un largo tramo del encuentro, ventaja que aprovechó Nacional y, antes de llevar la estrella a los once pasos, marcó un gol que le dio el título definitivo.

Meses después, el mediocampista de 30 años habló para ‘Direc Tv Sports’, para explicar lo que fue ese momento en lo personal para él, teniendo claro lo que sucedería posterior a ese partido: “Antes de botar el penal en la final vs. Nacional, ya estaba en mis pensamientos irme del Tolima. No lo digo por parecer acomodado”.

¿Por qué se da su salida de Deportes Tolima?

"No dependía solo de mí, porque yo tenía contrato con Tolima un año, y con don Gabriel Camargo siempre tuve buena relación, ningún problema con él. Como me lo manifestaron en ese momento: dónde iban a conseguir un volante, con mis características. Yo fui a la oficina y les presento mi intención de salir. Ya llevaba cuatro años en la ciudad, quería un nuevo aire, un nuevo equipo con el que pudiera jugar y competir".

¿Cómo fue su regreso al estadio Murillo Toro?

“Yo fui a Ibagué a jugar hace poco contra Deportes Tolima, no hice un mal gesto ni nada de eso, me trataron mal, pero normal, yo no me incomoda”.

“Los hinchas lo viven muy diferente, nosotros también lo sentimos y nos duele, pero la afición lo vive de una manera totalmente diferente, muchas veces sin objetividad, igual, uno los entiende, por eso con la hinchada no me he mentido, trato de ser muy serio con mis cosas”.

¿Qué se lleva de su paso por Deportes Tolima?

“Siempre di lo mejor para Tolima, hice las cosas completamente con mi honestidad, con mi trabajo, conseguimos títulos, estuvimos en una época dorada que no sé cuándo se vaya a repetir, que el conjunto ‘Pijao’ vaya a tener una época como esa, porque estuvimos en una época donde siempre fuimos protagonistas, donde jugamos tres finales seguidas y eso nunca había pasado”.

“Conseguimos el título de liga contra Millonarios, la Superliga contra el Cali, yo me quedo con las cosas buenas y bonitas”.

Para concluir, Cataño se refirió a su presente con el ‘embajador’, dejando una frase que no cayó bien en la hinchada azul, que, teniendo a su equipo dentro de los favoritos, no se conforman con la Copa Colombia y esperan la estrella de diciembre: “Si Millonarios no gana la liga NO es un FRACASO”.