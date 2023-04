Daniel Cataño, vuela con Millonarios: acá sus mejores datos y estadísticas en 2023

En un duro partido, Millonarios luchó y venció el sábado anterior a Independiente Medellín 2 a 1 en el estadio El Campín, viniendo de atrás hacia adelante como quiera que comenzó perdiendo con gol de Andrés Cadavid, pero en el segundo tiempo reaccionó para darle vuelta al marcador. Y en esa remontada fue fundamental la actuación de Daniel Cataño, quien fue la figura del compromiso de la fecha 12 de la Liga I 2023 del fútbol profesional colombiano.

Aunque el antioqueño no marcó, sí fue el autor intelectual de las jugadas previas para que sus compañeros Óscar Cortés y Jader Valencia dijeran presente y pusieran a festejar a los hinchas 'albiazules' que llegaron hasta las tribunas del escenario capitalino.

Nuevamente Daniel Cataño demostró que pasa por un buen momento deportivo, con talento e imaginación, pero también con ganas y entrega en los partidos de los primeros meses de la presente temporada. Además de eso se viene entendiendo a la perfección con David Macalister Silva y están generando ideas, fútbol ofensivo y son el alma del funcionamiento ofensivo del equipo que dirige Alberto Gamero.

Y por esa misma vía, Cataño se ha venido ganando el aprecio de los seguidores de Millonarios, que le empiezan a reconocer su buen rendimiento con aplausos y admiración constantemente. Mientras tanto, él sigue trabajando de manera juiciosa y callada con el único fin de aportarle a la campaña del 'azul' en la Liga y ahora también en la Copa Sudamericana 2023.

Publicidad

Para confirmar ese presente del volante de creación al servicio de Millonarios, junto con 'Sofa Score' se presentan acá una serie de estadísticas de la temporada e igualmente de lo hecho por Daniel Cataño en este año en su función de ser uno de los ejes del juego de los de Gamero. Y a Fe que viene cumpliendo con las expectativas

Los números de Daniel Cataño frente al DIM:

Las estadísticas de Daniel Cataño frente al Medellín, por la fecha 12 de la Liga I-2023. Sofa Score

Publicidad

El centrocampista antioqueño ahora ha tenido mucha más participación en el onceno titular, luego de que se dio la partida de Daniel Ruiz al Santos, de Brasil, y a decir verdad que la ausencia del bogotano no se ha sentido, más bien gracias a Cataño se ha encontrado mucha asociación y trabajo colectivo.

Aquí, los estadísticas del 2023 de Daniel Cataño:

Daniel Cataño y sus números en el 2023 con Millonarios. Sofa Score

Esto fue lo que dijo Alberto Gamero, DT de Millonarios, tras el juego contra el Medellín del buen presente de Daniel Cataño.

Publicidad

"Está pasando por un excelente momento, y aparte de ello, yo también pienso como le digo a ellos que el equipo no juega solo, y el equipo le está ayudando a él también. Es una de las cosas que les digo, que no quiero que mi equipo dependa de un jugador, sino de un conjunto, de que se ayuden entre ellos y que se ayuden en equipo. El momento de Cataño es bueno, es un jugador que donde lo pongan tiene valentía, tiene temperamento para jugar porque le pegan y no se queja. Es felicidad para nosotros por el momento que está teniendo y por qué no ser una alternativa en la Selección Colombia".

¿Cómo va Millonarios en la Liga ai-2023?

SE ubica en la primera casilla del rentado nacional con 24 puntos y su próximo partido será frente a Atlético Huila el día martes 11 de abril, de visitante, a las 6:10 de la tarde.