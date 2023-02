Daniel Cataño y cómo la agresión sufrida impacta en su vida y carrera: habló un psicólogo deportivo

Hace más de 20 años, exactamente en 2001, Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, dijo una frase que quedó en la memoria de millones: "La pelota no se mancha". Con esto, intentaba hacer alusión a la pureza que debe haber en este deporte, los jugadores, sus hinchas y directivos. Sin embargo, el pasado domingo, en Colombia, esto no se cumplió.

El lugar de los hechos fue el estadio Manuel Murillo Toro, donde miles de hinchas dijeron presente y colmaron las tirbunas para lo que se esperaba fuera una fiesta. No obstante, antes del pitazo inicial, todo se arruinó. Ni cantos, ni buen fútbol, ni goles ni nada. Un aficionado saltó al terreno de juego y golpeó a Daniel Cataño, jugador de Millonarios. Insólito, violento y reprochable por donde se mire.

Como era apenas lógico, el cuadro 'embajador' tomó la decisión de no jugar el compromiso, retirándose de la cancha, en solidaridad con su jugador, expresando que no había garantías y, como bien lo dijo su capitán David Macalister Silva, con el fin de sentar un precedente. Y es que lo acontecido, sin lugar a dudas, va más allá de lo deportivo, es un tema social en el que se necesita trabajar.

La situación fue de tal magnitud que incluso esto puede afectar a Daniel Cataño y no hablamos precisamente del castigo o sanción que pueda recibir por parte de la Dimayor o de otro ente regulador, sino de la parte mental. Esta clase de sucesos tienen un impacto muy fuerte en ese sentido en el ser humano y, por ende, el mediocampista del club capitalino no es la excepción a la regla.

Así las cosas, para conocer más al respecto sobre los efectos que puede tener este hecho en el '10' de Millonarios, cuáles son los pasos a seguir para tratar ese tema y de qué manera se le debe apoyar para superarlo poco a poco, en Gol Caracol hablamos con David Quiñones, psicólogo deportivo del Ministerio del Deporte, dejando claro que esto no fue nada menor y se debe manejar con prudencia.

Partido Deportes Tolima vs. Millonarios, suspendido tras agresión de un hincha a Daniel Cataño Archivo de Colprensa

¿Cuál es su opinión de lo acontecido?

"Es lamentable que las emociones nublen a las personas y, específicamente, creo que eso viene desde arriba de lo que es el popular 'ganar o morir' o de que 'el otro es mi enemigo'. Esos pensamientos nublan la mente y, sin duda, es uno de los lados negativos del fanatismo, que es muy sesgado, no se abren a escuchar o ver otra visión y se encierran en su ideal".

¿Y de la reacción de los otros hinchas?

"Existen los fanatismos buenos, los que son apasionados, y otros ciegos que no dejan ver cuál es la realidad de las cosas. Siento que se está manejando mucho este último y eso hace que esta persona (el agresor) haga lo que hizo. Ahora, lo que más me preocupa es que hubo un sector de los hinchas que lo aplaudieron y hasta lo felicitaron como si fuera un héroe".

¿Qué decir de lo hecho por Daniel Cataño?

"La reacción de Cataño me parece natural. Estamos hablando de seres humanos que se sintieron violentados por detrás, de manera cobarde, por la espalda. Así que su primera reacción viceral, es decir, de sobrevivencia evolutiva, es defenderse. Obviamente, después se calma y entiende, pero inicialmente las emociones van a tener un impacto donde nubla la razón".

¿Y de las palabras del presidente de Deportes Tolima?

"Hay que cambiar la cultura y crear una más sana. Tolima ha estado en las finales de los últimos años, siempre mandando un buen mensaje deportivo, pero es hora de que también envíen un mensaje a la sociedad alineado con los valores. Ya no es una institución pequeña, ya tiene un protagonismo que debe llevarlo al beneficio de la sociedad y aportar al cambio".

Además de este club, ¿Cómo hacer para que esto cambie?

"Es importante que venga de arriba el comunicado de cambiar esa cultura de fanatismo ciego, de la violencia, agresividad, del enemigo, etc. Ahorita, no sé qué vaya a pasar judicialmente con el agresor, pero sí tiene que haber una consecuencia o alguna sanción porque debemos ser coherentes y dar un mensaje a la sociedad de que esto no es permitido ni está bien".

¿Qué impacto puede tener esto en Daniel Cataño?

"Desde la perspectiva externa, de un nivel de un deportista profesional, esto lo pone alerta de sus reacciones emocionales y de comunicar culturalmente cómo lo hace frente a lo que se necesita en la sociedad; es decir, es un poco madurar casi a las patadas, pero el futbolista de alto nivel tiene esa capacidad y no creo que vaya a generar un trauma ni nada en él".

Es decir, puede tomar esta vivencia como algo para mejorar...

"Seguramente, le va a generar una mayor conciencia y un mayor profesionalismo de asegurarse que las características del estadio, del acompañamiento de la policía y cualquier cosa que pase, se respeten y estén las garantías. Estas cosas hacen que el jugador se ponga en la posición de los otros y si no hay garantías, no se juega y punto. Aprenderá mucho".

El apoyo de sus compañeros en ese momento, ¿Qué impacto tiene?

"A nivel de respaldo institucional y de compañeros, eso potenciará a Cataño a que tome esa madurez y que se comunique y que tenga ese cambio de hacer esto como una fuente de aprendizaje para la sociedad. Seguramente, se dio cuenta de que, si bien no es el culpable, encontró una oportunidad para mejorar sus reacciones, el lado emocional y otros factores".

¿Cuáles pudieron haber sido los sentimientos de Daniel Cataño al sufrir este imprevisto?

"Frustración y es natural a reacción de intentar defenderse; impotencia porque termina expulsado y hay una sensación de injusticia. En ese momento, Cataño debe tener la energía y emociones un poco orientadas hacia lo negativo y frustración, rabia, impotencia e injusticia, pero ahí es donde ocurre el cambio psicológico y la fortaleza mental de los deportistas".

¿Qué trabajo podría hacerse en este caso, desde lo psicológico?

"Las emociones deben estar a flor de piel en Cataño, pero en Millonarios tienen psicólogo deportivo y es bueno porque la institución lo sabrá guiar. El jugador tendrá un camino, lugar y espacio para redireccionar sus emociones. Con lo vivido y el aprendizaje, se da un significado a toda esta incómoda experiencia para poder generar un impacto a la comunidad".

Daniel Cataño, jugador de Millonarios durante un entrenamiento (Imagen de referencia). Twitter: @MillosFCoficial

¿Cuáles son los pasos a seguir entonces?

"Esto depende de cada personalidad, las maneras de intervenir y las características que elija el psicólogo. De seguro, hará una validación de su estado emocional y reconocerá que las emociones hacen parte de la experiencia humana y es mejor

que no las reprima. Las emociones siempre tendrán información de algo que está sucediendo y se les da un significado".

En este caso en particular, ¿Cómo podría ser?

"Puede ser que sintió rabia porque se sintió vulnerado, se sintió frustrado porque reaccionó de tal manera, en fin, es darle un significado. A partir de eso, generar estrategias, bien sea la regulación de emociones, cambiar las creencias acerca del fútbol y generar un liderazgo para impactar el fútbol colombiano. Todo se convierte en un objeto puntual para trabajar".

¿Puede que cuando vuelva a saltar a una cancha, se le venga a la cabeza este suceso o esté predispuesto?

"Sí, puede que dispare algunas emociones y recuerdos de un estado emocional negativo. Ahora, a ese nivel profesional en el que están, pasan por muchos estadios, incomodidades, competencias, gritos y plazas calientes, donde la hinchada está en contra, y aún así siguen enfocados en lo suyo y lo externo no afecta su rendimiento, ya tienen esa capacidad".

Y en su regreso al estadio Manuel Murillo Toro...

"Lo que puede que cambie es que se va a asegurar de que sí existan todas las garantías para cuidarlo y protegerlo. Pero al final es un deportista profesional que se tiene que enfocar en su rendimiento, que es su objetivo principal. Puede que, de pronto, haya reacciones emocionales, pero que, de aquí hasta allá, ya han desarrollado estrategias para afrontarlo bien".

¿Qué se puede concluir de todo?

"Este tema da para muchas reflexiones. Es importante saber que el deporte es un vehículo para mejorar nuestra sociedad. Ahora, tengo conocimiento del trabajo del psicólogo de Millonarios, Edwin López, al llenarlos de herramientas donde no le da charlas ocasionales de cualquier tema motivacional, sino que les brinda herramientas para que incluyan en sus vidas".