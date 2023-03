Daniel Cataño y su agradecimiento por el apoyo que recibió, tras el episodio que sufrió en Ibagué

El pasado 12 de febrero, Daniel Cataño, jugador de Millonarios, sufrió un ataque por parte de un hincha del Deportes Tolima a tan solo segundos de arrancar el partido. El jugador no reaccionó de la mejor manera y fue sancionado por tres fechas sin jugar con los 'embajadores'. Más allá de todas las repercusiones de este episodio, el volante aprovechó sus redes sociales para agradecer el apoyo que las personas le han brindado.

"Quiero agradecer a todos los futbolistas y Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales por la empatía y solidaridad, con lo que me sucedió. Debemos trabajar juntos en pro de nuestra sociedad y de nuestro fútbol", fueron las sentidas palabras que compartió el futbolista antioqueño a través de Twitter.

Quiero agradecer a todos los futbolistas y @acolfutpro por la empatía y solidaridad, con lo que me sucedio. Debemos trabajar juntos en pro de nuestra sociedad y de nuestro fútbol. — Daniel Cataño (@danielcatano20) March 3, 2023

Y es que Cataño también fu noticia el jueves luego de su brillante actuación frente a Universidad Católica de Ecuador, por la fase 2 de la Copa Libertadores. Cuando el partido se encontraba igualado 1-1, Cataño sacó provecho de un buen pase de Óscar Cortés, enganchó hacia dentro y metió un poderoso remate con pierna derecha que se pegó en el travesaño y se clavó en el fondo de la red.

Como una especie de desahogo, el mediocampista celebró a rabiar la anotación, se lo dedicó a la fanaticada 'azul' y señaló el 10 que portó en su espalda. Una vez culminado el partido, Cataño habló en los micrófonos de Gol Caracol y se refirió al hecho de que le mantuvieron la sanción a pesar de que solicitó una rebaja. "Opinar de eso ahorita..., ya cumplimos tres fechas, igual el domingo, posiblemente el 'profe' no me iba a poner, porque jugamos el miércoles como lo dijo en la rueda de prensa. Estoy haciendo como si no hubiesen sancionado, simplemente que me están cuidando para jugar contra Mineiro", expresó el jugador.

Publicidad

Sin embargo, no se quedó corto y manifestó su visión sobre como se decidió su castigo por su actuar frente al aficionado. "Es la Dimayor y el Comité Disciplinario el que se encarga de este tipo de cosas, a nosotros solo nos toca cumplir y sí queda uno un poco triste, porque si bien me equivoco en la manera de reaccionar, pero creo que es un tema que no se tiene que mirar por las leyes, sino por lo que pasó, el contexto de la situación".

Dicho esto, el mediocampista cumplirá su última fecha de sanción este domingo, en el juego entre Millonarios y Deportivo Cali. Si bien después jugará a mitad de semana contra Atlético Mineiro por la Copa Libertadores, su posible regreso a la liga del fútbol colombiano, si así lo determina el técnico Alberto Gamero, se podría dar el próximo sábado 11 de marzo frente a Atlético Nacional.