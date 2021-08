"Daniel Giraldo es un gran jugador, va en ascenso y si se lo propone jugará en Selección Colombia"

Una de las contrataciones que más ruido hizo en el reciente mercado de pases del fútbol profesional colombiano fue el arribo de Daniel Giraldo a Millonarios.

Dicho fichaje generó sorpresa, ya que el mediocampista fue pieza importante de Independiente Santa Fe en las últimas temporadas, siendo titular indiscutible e incluso tuvo posibilidades de marcharse al exterior.

Sin embargo, este deporte y sus vueltas. El vallecaucano, de 29 años, dio un paso al costado, buscó nuevos aires y ahora, vestirá de azul en el segundo semestre.

El ascenso del futbolista ha sido notorio. A pesar de haber estado en el Deportivo Cali y el Olhanense (Portugal), fue en el Deportivo Pasto donde su carrera despegó.

En 2019, se ganó un lugar en el once inicial y se convirtió en el baluarte de la mitad de la cancha del cuadro 'volcánico', con el que alcanzó la final de dicho torneo.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Alexis García, entrenador de Daniel Giraldo en aquel momento y quien logró explotar sus miles de cualidades que lo tienen donde está.

¿Por qué se fijo en Daniel Giraldo para el Deportivo Pasto?

"Fue el primer jugador que contraté cuando llegué al equipo. Me llamó, estaba alejado del fútbol, pero sabiendo que era joven y tenía todas las posibilidades para regresar. Siempre me gustó por su juego y personalidad. No dudé en llevarlo y resultó siendo un buen jugador"

¿Con qué tipo de jugador se encontró?

"No solo fue un excelente futbolista sino también un gran alumno, una persona obediente, con ganas de triunfar, lleno de humildad y una capacidad de escuchar. Lo empezamos a trabajar en la posición de '8', como un volante de ida y vuelta y terminó siendo una de las grandes figuras. Posteriormente, contratado por Independiente Santa Fe"

¿Qué cualidades personales y futbolísticas resalta de él?

"Su actitud. Eso lo es todo. Basado en ella, multiplicaba lo que hacía. Daniel siempre tuvo una disposición ganadora, de aprendizaje y humildad. En lo deportivo, le vi que era un volante con una gran posibilidad de llegar al gol. En su carrera, no lo había explotado, lo hizo y eso fue importante para lo que es hoy en día"

Con tantos elogios, ¿lo extraña en su equipo?

"(Risas) Claro, cómo no. Me da duro no tenerlo porque ese tipo de jugadores que son clase 1A terminando siendo muy importantes para cualquier equipo por sus grandes cualidades"

¿Cómo ve su llegada a Millonarios?

"Es un muy buen paso para él. Su carrera viene en ascenso. Tendrá un gran entrenador como el profesor Alberto Gamero, a quien le podrá preguntar y, de seguro, encontrará respuestas para seguir mejorando"

Los jugadores polifuncionales son fundamentales, ¿en qué otra posición puede desempeñarse Daniel Giraldo?

"Ya había jugado de lateral derecho también, pero es un jugador que tiene que estar cerca de la pelota. Tiene un gran manejo, una maravillosa visión y una espectacular manera de distribuir el balón y dar salida. Cumple con tareas defensivas y aporta en las labores de ataque. Es un jugador ideal que puede cubrir cualquier posición. Un buen futbolista juega donde lo pongan y con su disciplina, lo hará bien. Sin embargo, para aprovechar sus recursos, es mejor de volante mixto"

¿En qué ha mejorado desde aquella versión del Deportivo Pasto hasta la que podremos ver en Millonarios?

"En muchas cosas. El listado es largo. No en vano, en Santa Fe fue la gran figura. Allí, fue la clave del andamiaje, además de recuperar, también sacaba al equipo con buenos pases, pisaba el área, anotaba goles y era un buen asistidor. Lo vi crecer y eso me llena. Viene en una evolución constante. Todavía tiene mucho más para ofrecer"

¿Qué consejo le daría?

"Que siga aprendiendo y jamás pierda esa actitud de aprendiz, de siempre querer saber cosas y aplicar. Estoy convencido de que será figura del fútbol colombiano y si se lo propone y quiere, tiene con qué ser jugador de la Selección Colombia en un futuro no lejano"