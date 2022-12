Daniel Giraldo rescindió su contrato con Junior: así lo anunció el 'tiburón'

La bolsa de jugadores se sigue moviendo en el futbol colombiano, los clubes en esta época anuncian salidas y refuerzos. Junior de Barranquilla no está exento de ello y este viernes anunció que Daniel Giraldo no va más como jugador 'currambero'.

A través de un comunicado en la red social Twitter manifestaron la decisión de no darle continuidad al volante caleño: "El Junior se permite informar a la opinión pública en general y a los medios de comunicación, que se llegó a un acuerdo para rescindir el contrato con el jugador Daniel Giraldo".

De esta manera, se hace oficial lo que se percibía en el ambiente del club pues ya se rumoraba que el mediocampista no estaba en los planes del 'tiburón' y que la institución quería su continuidad. Cabe resaltar que, Giraldo llegó a principios de este 2022 y completó 57 partidos, en los cuales marcó dos anotaciones.

El año de los barranquilleros no ha sido el mejor, puesto que no lograron ningún titulo y su estilo de juego no cumplió con las expectativas de los aficionados. A pesar de que en la Liga 2022-II clasificaron a los cuadrangulares, fue tal el nivel en esta instancia que relevaron de la dirección a Julio Comesaña, oficializando así a Arturo Reyes.

Desde su regreso al banquillo manifestó que desea un proyecto con jugadores jóvenes y sí que quedó en claro, 24 horas después de finalizado el campeonato confirmaron la salida de los siguientes siete futbolistas: Fernando Uribe, Jorge Arias, Yesus Cabrera, Fabián Sambueza, Carmelo Valencia, John Pajoy y Edwuin Cetré.

Desde ese momento ya se hablaba de Daniel Giraldo quien todavía tenía contrato. De hecho se ha especulado que el jugador regresaría a la capital del país para vivir su segunda etapa en Millonarios.

Ahora solo queda esperar, si el conjunto 'embajador' lo anunciará en las próximas horas en sus filas.