Daniel Giraldo: "Santa Fe es un equipo que lucha y trabaja, estamos fuertes y soñamos con el título"

Santa Fe pasa por un buen momento en el fútbol colombiano , en todas las líneas tiene solidez y por esa razón Daniel Giraldo analizó lo que ha sido la liga en este 2020.

Y es que el mediocampista vallecaucano, de 28 años, viene siendo importante no solo en defensa; sino también con aporte goleador, la mayoría con tantos decisivos.

Además, eso ha llevado a que Santa Fe hoy esté en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con 30 puntos, casi que asegurando su presencia en la fases finales.

¿Qué opina Daniel Giraldo la actualidad de Santa Fe?

“La verdad ha sido un año atípico, pero desde que empezó la liga el equipo ha tenido buenas presentaciones, ahora que volvimos el equipo también se ha encontrado bien, obviamente hay cosas por corregir, pero acá hay mucha unión y estamos con ganas de hacer las cosas bien y no es casualidad que estemos en los primeros lugares”.

¿Cómo se está sintiendo con el buen momento, hasta metiendo goles?

“Muy bien, en mi carrera había tenido buenos momentos, pero este es muy bueno, agradecerle a Dios por eso y me he convencido de que le puedo aportar al equipo en las dos fases, defensiva y ofensiva. También estar en el área, pisar el área, porque para un volante de primera línea llevar cuatro goles es positivo y trabajaremos muy duro porque se vienen partidos más difíciles”.

¿Qué le pide Harold Rivera para que esté destacándose tanto?

“Con el profe lo hemos hablado, me decía que tenía buenas presentaciones pero podía ser un jugador que aportara en las dos fases. Él me da la facilidad de ir y aportar en ataque, entonces eso ha sido muy positivo y vivo agradecido porque él me ha valorado mucho y me ha dado confianza”.

¿También le facilita ese aspecto porque tiene al lado a Andrés Pérez?

“Sí, con él ya nos conocemos hace mucho tiempo, desde el Cali, y eso es positivo, es un jugador más de marca y nos complementamos muy bien y así me da la oportunidad de salir”.

¿Qué es lo que más destaca de este Santa Fe?

“La unión, la humildad, y pienso que el tema de las transiciones, de presionar al rival y porque llevamos bastante tiempo invictos en casa y esperamos seguir así. Es un equipo que lucha y trabaja y reconocer al profe Diego que nos ayuda en lo físico”.

¿Cómo se sienten para encarar las fases finales de la Liga?

“Bien, la verdad que estamos fuertes, tenemos muchos objetivos, queremos clasificar con buenos puntos, por lo de las copas internacionales, apostarle a eso y ya finales que serán duros pero estamos mentalizados y tenemos una idea clara”.

¿Santa Fe es candidato al título?

“Queremos ir paso a paso, soñamos con eso, sabemos que tenemos un gran equipo y le pedimos a Dios que podamos lograr el título”.

Por último, ¿cuáles son sus objetivos, Daniel?

“Uno siempre sueña con Selección Colombia, con el club quiero un título, darle alegría a la hinchada de Santa Fe que nos han apoyado siempre, en los momentos malos también y ahora en los buenos. Eso sí, uno también aspira a volver a jugar en el exterior y es un anhelo”.