"Daniel Mantilla ha presentado una solicitud para que Cali se ponga al día con sus obligaciones"

"La situación es lo que usted acaba de decir, el jugador Daniel Mantilla ha presentado una respetuosa solicitud para que se pongan al día con él en las obligaciones. El resto es lo que hoy se tiene, lo que hoy se conoce de la situación del Deportivo Cali". Esas palabras fueron de César Guzmán, máximo accionista de Patriotas de Boyacá, este martes en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para referirse al caso del extremo santandereano, del que comparten los derechos deportivos con 50 por ciento cada uno.

Mantilla ha sido uno de los futbolistas que en varias oportunidades se ha expresado por los incumplimientos de los directivos de los 'azucareros', en cuanto al tema de los salarios. Incluso, este martes el plantel profesional que dirige Jorge Luis Pinto se negó a cumplir con su entrenamiento, ya que se tienen deudas pendientes de cinco quincenas.

Guzmán también se refirió a la posibilidad de que Daniel Mantilla pueda quedar libre, ante las deudas mencionadas anteriormente. "Pues eso es lo que sucede con todos los futbolistas que no reciben el pago de su salario durante un tiempo establecido, yo esperaría que eso no sucediera (que Mantilla quedara libre), que el Cali pudiera cumplir con las obligaciones, que las cosas no se salgan de control. Ojalá Cali pueda seguir gozando del trabajo del jugador".

El dueño de Patriotas también se mostró cauto y sin adelantarse con probabilidades de lo que pueda pasar en las próximas horas. "Yo no quisiera pronunciarme sobre hipótesis, que ojalá Cali cumpla con sus obligaciones, que cuide su patrimonio y también el de Patriotas, porque compartimos el 50 por ciento del jugador para los dos clubes. Ojalá que en el Cali puedan cumplir con las obligaciones", añadió César Guzmán, en su conversación con el equipo periodístico que dirige Javier Hernández Bonnet.

Este miércoles, a las 7 de la noche, Deportivo Cali se enfrentará con Boyacá Chicó, en partido de la fecha 20 de la Liga I 2023 del fútbol colombiano, en uno de los compromisos que son decisivos para los cupos restantes al grupo de los ocho mejores. Los 'azucareros' son catorce en la tabla de posiciones, con 22 puntos, luego de una campaña que arrancó con malos resultados y que solamente en las fechas recientes se pudo mejorar el rendimiento.

Solamente con el paso de las horas se conocerá la decisión de los jugadores profesionales del club vallecaucano y saber si aparecen los abonos para resarcir en algo las deudas.