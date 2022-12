Daniel Muñoz: “A hoy me veía siendo campeón y empacando mis maletas para ir al Viejo Continente”

El capitán de Nacional habló en rueda de prensa sobre su sueño con el club y cómo se visualizaba si no se hubiera presentado la pandemia del Covid-19 en el mundo.

Daniel Muñoz es uno de los hombres referentes de la Liga colombiana, por eso su nombre ha sonado para reforzar equipos de relevancia a nivel internacional y, ante esa situación, el futbolista antioqueño respondió.

Publicidad

Justamente en conferencia de prensa este jueves vía ‘zoom’, el jugador de 23 años se refirió sobre su futuro deportivo.

* Presente con Atlético Nacional

“En estos momentos estoy tranquilo, estoy en perfectas condiciones con Nacional, con el equipo que amo y en el que siempre soñé estar. Lastimosamente esta pandemia es algo que hay que afrontar. Tendremos que analizar lo que mejor conviene tanto para mí como para el club”.

Daniel Muñoz y otra posibilidad en el exterior: ahora se menciona el Porto, de Portugal

Publicidad

* Selección Colombia

“En la anterior reunión con el profesor Carlos Queiroz no estuve. Tenemos una el día de hoy (martes). Apenas se ponen en contacto conmigo y otros jugadores”.

Publicidad

* Opción para Boca Juniors

“Si las recomendaciones las da un ídolo de Boca, para mí es muy importante saber que ‘Chicho’ Serna cree en mis condiciones. Para mí es importante que esa puerta se pueda tocar y en algún momento abrir”.

* Opinión de jugar fuera del país

“En mi corta carrera, sé que me la he ganado a pulso, con trabajo, con disciplina. A mí nadie me ha regalado nada. Yo no tuve el privilegio de debutar a los 15 o 16, sino a los 20 años. Tocar las puertas de equipos grandes, estoy muy ansioso de que esto pase, para forjar ese sueño de hacer parte de alguno de los equipos más grandes del mundo”.

Publicidad

Junior aclaró que es “totalmente falso” que esté ofreciendo puestos dentro del club

* Iván Córdoba lo recomienda en el Inter de Milán

Publicidad

“Son comentarios que motivan, pero yo tengo algo y es que siempre me he mantenido centrado, con lo que vivo a diario. Hoy no puedo decir que soy el mejor jugador de la Liga. Pero saber de esas referencias me hace sentir bien, con ganas de trabajar. Son comentarios que te ayudan a ser mejor de lo que sos”.

* A la fecha como se imaginaba con Nacional

“Me veía siendo campeón con Nacional y ya empacando maletas para ir al viejo continente. Ahora hay que afrontar esto (cuarentena por coronavirus). Ahora uno tiene que buscar otras condiciones para salir a otro fútbol”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.