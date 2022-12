Daniel Muñoz, el as bajo la manga de la Selección Colombia: “Toqué puertas en más de diez equipos”

El jugador de Atlético Nacional es una de las sorpresas en lista de convocados que dio a conocer Carlos Queiroz, para los duelos de preparación, en el mes de septiembre, frente a Brasil y Venezuela, en Estados Unidos.

Este martes Daniel Muñoz recibió una de las noticias más importantes de su carrera: fue llamado por primera vez a la Selección Colombia.

El jugador de Atlético Nacional se convirtió en la principal novedad de la lista que entregó el seleccionador Carlos Queiroz, para los partidos de preparación contra Brasil y Venezuela.

"La convocatoria la estaba soñando. Será lindo vestir esa camiseta, con la que todo futbolista quiere jugar. Espero poder aprender mucho más", afirmó una vez se enteró del llamado a la ‘tricolor’.

Y es que para Muñoz su crecimiento se ha dado a pasos agigantados , desde su llegada este semestre al verde paisa, proveniente de Rionegro, ha descrestado con su nivel a todo el rentado nacional.

"Me tocó pasar varias dificultades al lado de mi familia. Lo que estoy viviendo es la recompensa a todo el trabajo. Esto es una alegría muy grande para mí", señaló.

"Toqué puertas en más de diez equipos y muchas me decían que no, o simplemente no se daban las cosas. Eso me sirvió para crecer mucho y ser más fuerte", añadió.

Por ahora, Muñoz se prepara para disputar el clásico contra Millonarios, el próximo domingo en Medellín, y espera estar listo para los duelos de la Selección, el próximo 6 y 10 de septiembre, frente a Brasil y Venezuela, respectivamente.