"Daniel Muñoz es humilde, buen jugador, un deportista integral y triunfador"

Fernando Salazar, máximo accionista de Rionegro, habló este martes con GolCaracol.com sobre el presente de su pupilo, a quien tuvo en su equipo y lo considera un hijo. El dirigente dijo que volverá a hablarle al oído para que tome la mejor decisión.

Daniel Muñoz es el hombre del momento en el fútbol colombiano, pese a que el balón se detuvo en nuestro país hace poco más de dos meses por la pandemia del coronavirus.

Equipos de la talla de Boca Juniors, de Argentina; Palmeiras y Flamengo, de Brasil; y Porto, de Portugal, han mostrado interés en los servicios del futbolista de Atlético Nacional.

Su buen desempeño con el cuadro verde también llamó la atención de Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, quien ya lo ha incluido en las convocatorias del combinado nacional.

Como si eso fuera poco, Iván Ramiro Córdoba, Mauricio ‘Chicho’ Serna y Alexis García, tres históricos de nuestro balompié, han llenado de elogios en estos últimos días al hábil futbolista, de apenas 23 años.

Córdoba lo recomendó para el Inter de Milán, en donde es ídolo; Serna hizo lo propio con Boca Juniors y García, en diálogo con GolCaracol.com, dijo que es un jugador con mucha proyección y debe estar con la Selección.

Fernando Salazar, máximo accionista de Rionegro, es cercano a Muñoz y le habla al oído, pues además de haberlo impulsado en las filas de su equipo, lo considera como un hijo.

“Lo conocí hace algo más de tres años, tuve la oportunidad de observarlo y no dudé un solo segundo en convencerme de que, por su biotipo, sus características y su humildad, iba a ser un triunfador. El espaldarazo que le dimos desde Águilas, nos llevó a un acierto como directivos y hoy Daniel es una realidad para el fútbol colombiano y tiene una gran proyección en el exterior”, le dijo Salazar este martes a GolCaracol.com.

“Daniel es un hombre bueno, como lo he dicho en público y en privado, un hombre de hogar, tranquilo, pacífico, enamorado de su esposa y su hijo; un hombre que vela por el bienestar de su familia, lo he denominado un deportista integral. Es muy cercano a Dios”, agregó.

Muñoz Mejía empezó su carrera profesional con Rionegro en 2017 y estuvo tres años en el equipo antioqueño, con el que jugó más de 80 partidos y marcó tres anotaciones. A mediados de 2019 se marchó a Nacional.

“Cuando se fue a Nacional lo aconsejé, lo he visto siempre como un hijo, lo he orientado, lo he llevado de la mano a conseguir cosas importantes. Todas las determinaciones las toma él en consenso con su grupo familiar. Cuando le di la buena nueva de la gestión que se estaba realizando con Nacional, se puso feliz”, recordó el dirigente antioqueño.

Bajo la batuta del técnico Juan Carlos Osorio, Daniel Muñoz ha alcanzado un nivel superlativo y se ha convertido en un goleador inesperado del equipo, tras convertir 7 goles en 20 partidos.

Ahora, ante la ola de ofertas que le han llegado del fútbol del exterior, Salazar le aconseja que esté “tranquilo” y confíe en que “el Señor en su infinita misericordia, a través del Espíritu Santo, discierne el camino que debe tomar”.

“Obviamente, le hablaré al oído buscando la mejor opción. Se están manejando varias opciones ahorita, lo importante es que se terminen las ligas de Europa y cuando se abra el mercado de pases, tenga una oportunidad”, manifestó.

Sin embargo, prefiere que su pupilo se marche a Europa, pues, según su criterio, el Viejo Continente “está abierto para un hombre” con sus condiciones.

“Lo veo en el mercado europeo, Daniel es un jugador que hoy no necesita otra cosa que tener la oportunidad de mostrar sus condiciones, su valor como ser humano y deportista. El mercado europeo está abierto para un hombre de sus características, es un hombre con todas las condiciones deportivas, técnicas, de inteligencia y de comportamiento que le permitirán triunfar a cualquier liga a donde llegue”, concluyó.

Por ahora, el futbolista se concentra en su presente con Nacional y está pendiente de lo que decidan la Dimayor y el Gobierno sobre el regreso de la liga colombiana.

