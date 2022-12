Daniel Muñoz: “Tuve adversidades, pero ahora visto la camiseta del equipo que soy hincha”

El joven jugador antioqueño está brillando con el equipo ‘verdolaga’ y en charla con GolCaracol.com habló sobre sus difíciles inicios, sus metas en el fútbol y de Juan Carlos Osorio.

Daniel Muñoz es uno de esos hinchas a los que se les cumple uno de los sueños más anhelados en el fútbol: poder vestir la camiseta del equipo al que alentaron en las tribunas.

Publicidad

En diálogo con GolCaracol.com, el futbolista, de 23 años, se refirió a su buena actualidad en el conjunto ‘verdolaga’ y de lo difícil que fueron sus inicios, probando en diferentes equipos del exterior, incluso en varios de nuestro país, y muchos cerrándole la puerta porque no creyeron en sus capacidades.

Además, Muñoz resaltó la importancia de Rionegro en su comienzo como jugador profesional y de su sueño cumplido de vestir la camiseta de Atlético Nacional.

El joven antioqueño viene de anotar un tanto en la goleada 4-1 sobre el Huila, partido en el que también fue elegido el mejor de la cancha. Todo eso es reflejo de su amor al equipo en el que actualmente milita.

¿Cómo se está sintiendo con su actualidad en Atlético Nacional?

Publicidad

“Creo que es algo muy bonito, algo que siempre soñé que era lucir los colores de Nacional. Estoy contento, acoplándome a la idea que tiene el profe, a lo que quiere jugar, estoy sacándole mucho provecho a las enseñanzas de él. Esto es de trabajar, de entender, de analizar y de ponerlo en práctica dentro de la cancha”.

Manténgase informado sobre los fichajes de fútbol que se dan en las ligas más competitivas, entérese sobre rumores, eventos, noticias del mercado de fichajes a nivel mundial.

Publicidad

Juan Carlos Osorio dijo que usted era un jugador muy polifuncional, ¿qué piensa de esas declaraciones?

“Es el míster, con él eso no se puede discutir, porque es el que sabe, el que ha estudiado, y conoce a sus jugadores, el analiza las capacidades de un jugador polifuncional. Estoy a las órdenes de él para jugar en la posición que quiera ponerme, tratar de entender lo que quiere conmigo en una posición diferente, sé que lo puedo hacer bien, doy todo de mí, entrego todo y son cosas que uno va a aprendiendo y que le van sirviendo mucho a uno para el futuro”.

¿En cuál es la posición dentro del campo que se siente más cómodo?

“Creo que la habitual, que es de lateral”.

Publicidad

¿Qué opinión tiene usted de Juan Carlos Osorio?

“El míster es una persona muy capacitada, muy estudiada, lo que ha ganado lo tiene por lo que es hoy en día. Somos muy afortunados en tener a un entrenador de tan alto nivel. Para mí es un honor, un placer trabajar con él”.

Publicidad

¿Cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo en el fútbol?

“Primero, ganarme un cupo en Nacional, estar a la orden del profe, aportarle en lo que más pueda, aprender de mis compañeros y consolidarme como un jugador de élite. A mediano plazo es lucir la camiseta de la Selección Colombia, que creo que haciendo las cosas bien lo puedo lograr. A futuro es dar el salto a un club de Europa”.

¿Y con Nacional?

“En el tema de grupo con Nacional, uno nunca sabe que le tiene preparada la vida, Dios o el fútbol, pero quiero entrar a los ocho, avanzar en Copa, y ser campeones de los dos torneos en diciembre. Además, quiero jugar Copa Libertadores y apostarle al título”.

Publicidad

¿Qué cree que tiene que hacer para ganarse un llamado a la Selección Colombia?

“Eso es en el día a día, como uno se entrene, trabaje, como uno trate esta profesión, porque el fútbol no se queda con nada. Uno debe ser muy disciplinado para tener un llamado del profe. Depende de mí, lo que demuestre en cancha, y así ser del agrado del técnico de la Selección y así poder llegar a ese anhelado sueño”.

Publicidad

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

¿Cómo fue ese paso durante dos años por Rionegro?

“Fue un paso lindo porque yo llegaba de algo donde ningún club había creído en mí, en mis capacidades, porque tuve la posibilidad de probar en muchos y en ninguno fui de su agrado, llego a Total Soccer, donde el profe Gabriel, que es para mí una persona muy importante, que creyó en mí, en mis cualidades, que me profundizó mucho más, y ahí ya me vio Rionegro, me abre las puertas, creen en mí y así me pude consolidar como un gran jugador y sabía que haciendo las cosas bien podía llegar a un equipo grande en Colombia y le doy gracias a Dios porque Nacional se fijó n mí”.

¿Siempre quiso jugar en Atlético Nacional?

Publicidad

“Sí, desde niño iba a la tribuna a alentar al equipo y siempre anhelaba primero jugar profesionalmente y luego lucir esta camiseta dentro de la cancha”.

¿Quién lo puso a debutar a usted en Rionegro?

Publicidad

“El profesor Néstor Otero fue el que me dio la confianza”.

¿Fueron muy difíciles sus inicios en el fútbol?

“Para mí fue un proceso muy duro después de los 16 años, yo hice casi toda mis divisiones menores de Liga Antioqueña en Arcos Zaragoza, de ahí en adelante tuve un paso en Envigado, y luego con una persona de la cual no me gusta hablar mucho, estuve probando en Cruz Azul, en Atlante, en México, estuve en Udinese, de Italia, estuve en España; llegué a Colombia y probé en La Equidad, en Tolima, en Envigado me cerraron las puertas, fueron más las adversidades que las cosas buenas que tuve en mis divisiones menores, pero pude llegar a Total Soccer, donde me abrieron las puertas y les doy gracias a ellos”.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados