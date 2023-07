Daniel Ossa: "Me inquieta mucho el tema del Atanasio Girardot, tengo una preocupación fuerte"

Con la mira puesta en los próximos compromisos, el presidente de Independiente Medellín, Daniel Ossa, se refirió a lo que fue la llegada de Alfredo Arias y el proyecto deportivo de cara a lo que será el segundo semestre en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana, sin embargo, así como lo hizo saber en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, también hay preocupación referente al tema del estadio Atanasio Girardot.

Con varios eventos en materia de conciertos y demás espectáculos, la Alcaldía de Medellín tendría una agenda apretada en lo que resta de este 2023 para el escenario deportivo, hecho que obliga, tanto a Medellín como a Atlético nacional, a buscar prontas, rápidas y efectivas soluciones, mismas de las que se refirió el máximo dirigente del conjunto ‘poderoso’.

“Me inquieta mucho el tema del estadio, tengo preocupación fuerte, digamos que este primer partido que tenemos de Sudamericana lo vamos a lograr jugar en el Atanasio Girardot, pero de ahí para abajo se viene una seguidilla de eventos y se nos ha enrarecido mucho el ambiente, nosotros que hemos sido pioneros en la venta de abonos, en este momento tomamos la decisión de que no podemos salir con abonos porque no le podemos cumplir a la gente”, indicó inicialmente Daniel Ossa, contextualizando el complejo panorama para el equipo paisa.

Estadio Atanasio Girardot, de la ciudad de Medellín Cortesía Alcaldía de Medellín

Sumado a eso, recordó que esta es una problemática que viene del pasado, y que solo afecta a los equipos locales: “Vamos a ver dónde podemos jugar la Liga II-2023, si seguimos avanzando en fases internacionales nos tocará buscar dónde jugar, está muy complicado el tema, yo creo que para Medellín y Nacional, es algo que se nos ha venido enrareciendo porque no se si ustedes recuerdan el año pasado, nosotros tuvimos una afectación muy grande la Copa sudamericana, tocó jugarla en Pereira, un clásico buscar en Envigado, la pérdida desde el año pasado ha sido muy grande y vamos para lo mismo este año, entonces la verdad nos sabemos qué hacer".

“Pero esto es algo con los que nosotros queremos ser muy prudentes, digamos que hay unos temas de ciudad de por medio en donde la Alcaldía ha identificado a Medellín como una potencia para hacer conciertos y eso nos afecta, no queremos meternos e inmiscuirnos en asuntos que no nos corresponden, pero la afectación va estar allí y se va a agrandar cada vez que pasen las semanas porque si siguen aprobando eventos en contra de hacer los partidos de fútbol no sé qué vaya a pasar”, concluyó el presidente de Independiente Medellín, quien anunció al estadio Ramírez Villegas d Pereira como futura sede del equipo, en caso de no hallar soluciones.

Cabe resaltar que el torneo en el rentado local iniciará el 16 de julio, donde el 'decano' enfrentará en condición de local a La Equidad Seguros, sin embargo, cuatro días antes, entre semana, el 'poderoso' hará lo mismo frente a San Lorenzo por el juego de ida de los Play-Off en la Copa Sudamericana.