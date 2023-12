Daniel Torres: "Es nuestra oportunidad, estamos en casa y hay que sacarla adelante"

Daniel Torres y toda la plantilla del Medellín está lista y preparada para la gran final de este miércoles contra el Junior. El DIM está abajo en la serie por 3-2 y ahora en su casa y ante su gente intentarán dar la vuelta olímpica y tratar de darle un título más al club rojo antioqueño.

El capitán reconoció que la presión está para el juego de este miércoles en el Atanasio Girardot, pero apostarán a mantener su estilo de juego para vencer al 'tiburón'.

"La presión es imposible sacarla, la tenemos ahora mismo, lo que queda es saberla gestionar, parte por ello, seguir siendo nosotros, los mismos que hemos sido en el campeonato, en nuestra casa y nuestra gente y ahora es nuestra oportunidad", analizó de entrada el volante del Medellín.

El líder del 'poderoso' también se refirió en rueda de prensa previa a la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano que deben estar más atentos en la intensidad cuando tengan la pelota, un factor a mejorar este miércoles.

Publicidad

"En el juego creo que nosotros pasa más, no se trata de tener el balón o no, sino de la intensidad en que nosotros jugamos cuando no se tiene y se tiene y parte de ello fue lo que nos costó en el partido pasado. Así que empieza por ahí por tener la intensidad cuando tenemos el balón darle dinámica y en el momento que no lo tengamos recuperarlo lo más rápido posible", agregó.

Otras declaraciones de Daniel Torres:

¿Qué quiere decirle al hincha...?

Publicidad

La hinchada a esta no necesita que le digamos nada, los que esperan ellos y los que esperamos nosotros es darle la séptima. Lo tenemos claro y es nuestro anhelo, poder darles esa séptima".

¿Qué les ha dicho a sus compañeros previo a la definición?

"Que tenemos una oportunidad, es mañana y es nuestra oportunidad. Ellos tuvieron su oportunidad, sacaron su ventaja, ahora es nuestra. Es nuestra oportunidad, estamos en casa y hay que sacarla adelante, en eso confiamos y pensamos".

Daniel Torres (16) en acción de juego con el Medellín en el Metropolitano. Foto: colprensa

¿Cómo se prepara un jugador desde la parte psicológica para este tipo de partidos?

Publicidad

"En estas instancias lo mejor que uno puede hacer es enfocarse en lo que se ha venido haciendo y no cambiar nada o si hay que cambiar algo que sea poco, porque va a ser un problema. Es repetirlos y siendo conscientes es que es mañana, por lo menos en este semestre y hay que hacerlo, enfocándonos, esforzándonos y consiguiéndolos".

En cuanto al juego, un partido que lo visualizamos y lo vemos de una manera. Lo principal es ocupar el lugar que cada uno nos corresponde, no desesperarnos, no ponernos inventar. A partir de ahí generar el juego que estamos acostumbraos y ser efectivos en cada oportunidad que tengamos de cara a la portería rival".

Su fe en Dios

Publicidad

"Hoy gracias a su voluntad estamos acá y confiamos que por su voluntad mañana (miércoles) podamos conseguir esa séptima".