Danovis Banguero y su mensaje para la hinchada de Millonarios: "Estén preparados para celebrar"

Danovis Banguero fue presentado como uno de los grandes refuerzos de Millonarios de cara a lo que serán los distintos retos que tendrá que afrontar el cuadro 'embajador' para este año 2024. El equipo de azul y blanco tendrá que enfrentarse al reto de la Liga 2024-I, además de buscar hacer un papel más que digno en la Copa Libertadores, competición en la que ya está clasificado para la fase de grupos.

Tras haberse confirmado como nuevo jugador del equipo capitalino, el lateral izquierdo decidió dar sus primeras palabras portando la camiseta azul y en primera instancia, decidió presentarse con la hinchada, dar algunas de las varias cosas que lo caracterizan, además de resaltar que buscará aportarle al equipo desde el primer momento. "Me caracterizo por ser una persona con carácter en el terreno de juego y afuera también con mucha personalidad. Siempre soy un profesional, siempre tengo mucha entrega y soy una persona sociable, alegre y siento que tengo mucho para dar todavía y aportarle al equipo", declaró.

Por otro lado, reveló un poco de cómo se fue dando el fichaje por Millonarios asegurando que era algo que se venía charlando desde hace algún tiempo, pero que no se había podido dar hasta este momento. "Se presentó la oportunidad y siempre se estuvo hablando. Hubo conversaciones o planes, pero no se daba, no se había podido, pero ya se dio la oportunidad y estoy muy agradecido con Dios, con el profesor (Alberto) Gamero, con los directivos que hicieron el esfuerzo para poder traerme", confesó el nuevo 'embajador'.

Sin embargo, se centró más que todo en destacar el momento para convertirse en nuevo jugador de Millonarios, pues asegura que su caracter y experiencia, sumado a varios amigos que tiene dentro del plantel, fueron cosas que lo ayudaron a convencerse de ponerse la camiseta 'albiazul'. "Yo creo que es un bonito momento para llegar a Millonarios, aportar mi experiencia, mi carácter a esta plantilla, a esta familia que han conformado y yo creo que lo que fue el tema del profe Gamero y los amigos que tengo acá, el tema de (David) Macalister Silva, (Daniel) Cataño (Álvaro) Montero, Juan Pablo Vargas y otros cuantos que nos hemos enfrentado a lo largo de mi carrera, yo creo que da para venir. y venir a sumar al equipo".

Publicidad

Más declaraciones de Danovis Banguero como nuevo jugador de Millonarios

¿Cuál es la sensación que se llevó al llegar a Millonarios?

"Creo que es una familia. Veo que todos se llevan muy bien y hay un gran ambiente. Eso me da la sensación de familia. Desde el primer día, me han hecho sentir en confianza, en casa, hablo con uno, habló con otro y creo yo que he sido bien recibido y me están tratando muy bien hasta ahora".

Un mensaje para la hinchada de Millonarios

"El mensaje es que estén preparados para celebrar, porque eso es lo que veo en el ambiente, se respira, se huele eso. Yo creo que cuando tú logras hacer un proceso y mantienes un proceso y luego estás en esa etapa de madurez, yo creo que es la etapa de cosechar y ahorita estamos en ese proceso y por mí agradecerles siempre el recibimiento. Creo que he sido bien recibido, esperemos que el apoyo esté en los buenos y en los malos momentos, pero sobre todo vamos a tratar y apuntarle a conseguir muchos títulos para el equipo y empezar a celebrar junto a ellos".