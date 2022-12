Darío Bottinelli: “Lo que me dijo Wilmar Roldan me sacó del partido y por eso mi reacción”

El jugador de América de Cali, quien fue expulsado en el partido de la fecha 13 contra Boyacá Chicó (3-0), disputado en el estadio Pascual Guerrero, expresó su descontento con la sanción impuesta por la Dimayor.

Este viernes, en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ habló Darío Bottineli, jugador de América de Cali, quien se perderá el clásico del Valle, frente al Cali, por la sanción impuesta por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.

El futbolista argentino fue expulsado luego de su discusión con el árbitro Wilmar Roldán, en el partido que los ‘escarlatas’ vencieron 3-0 a Boyacá Chicó en la fecha 13 de la Liga Águila.

La Dimayor sancionó a Botinelli con tres fechas de suspensión y una multa de 2’343.726 COP por “emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un oficial de partido”.

Darío Bottinelli habló sobre lo sucedido y expresó su descontento con la decisión, “fue una situación bastante incómoda para mí y mis compañeros, el profesor (Wilmar Roldan) viene y me empuja, me empezó a decir unas cosas que no me gustaron y de ahí, mi reacción”.

El extranjero no quiso especificar cuáles son las palabras que se cruzaron, pero expresó que es la primera vez que lo expulsan de esa manera porque “la verdad me sacó del partido lo que me dijo”.

Además, el jugador añadió que, por sus antecedentes, la decisión es exagerada.

“La sanción es excesiva, soy un jugador que no había sido expulsado este año. La verdad que es una lástima. Son cosas que se deberían quedar en la cancha, pero deberían entender desde allá (la comisión disciplinaria) que hubo una provocación hacia mi parte”.

Finalmente, el delantero ‘escarlata’ habló sobre su ausencia en el clásico vallecaucano, que se disputará el próximo sábado desde las 8:00 p.m.

“Da bronca perderse este partido tan importante y en el que necesitamos los puntos para salir del fondo de la tabla”.

