Darío Bustos: “Bien el hincha del Tolima que siempre asiste, el resto debería sentir vergüenza”

Darío Bustos militó en el Deportes Tolima entre los años 2005 y 2012, un futbolista que jugó una cantidad de 200 partidos en el cuadro de la ciudad de Ibagué. Al ser una voz autorizada habló con Gol Caracol y expresó el agradecimiento a los hinchas fieles que han acompañado al plantel dirigido por Hernán Torres durante toda la temporada.

También comentó sobre el favoritismo que tiene el conjunto ‘pijao’ en la final frente a Atlético Nacional y valoró el proceso encabezado por Gabriel Camargo, en los últimos años.

Publicidad

¿Tolima debe tener el rol de favorito en esta final frente a Atlético Nacional?

“Tolima es favorito por lo que viene haciendo en Copa Libertadores y en el torneo local, pero va a enfrentar a un equipo grande de nuestro fútbol, tiene jugadores de experiencia. Pero espero que el equipo salga a la cancha y demuestre su favoritismo”.

¿Cuál es la razón principal del crecimiento del Tolima como institución en los últimos años?

“El crecimiento en los procesos con un equipo lo da siempre el tiempo, yo llegué en el 2003 y la secretaria, el chofer del bus, los utileros y el dueño del club son los mismos de hoy en día. El club le paga a sus trabajadores al día, consiguieron la sede para el club y esas cosas son las que hacen avanzar un proceso. Lo único que no va a la par de lo que ha conseguido el Tolima es la cantidad de hinchas que lo acompañan fecha tras fecha”.

¿Por qué las buenas campañas del Tolima no se ven reflejadas en una alta asistencia de público al estadio?

“Yo no me voy a meter con el hincha que asiste, pero las personas que van a llenar el estadio deberían sentir vergüenza, están en el momento que el equipo ni siquiera los necesita, como jugador viví lo mismo, 2.000 personas nada más, a ellos les agradezco de corazón y me parece bien. Se habla en las calles de que la boletería esta alta y eso está bien para que la gente haga una inversión más alta, por no haber sido ese hincha fiel durante toda la campaña. Vuelvo y repito, eso lo vivimos cuando era jugador del club, se vuelven hinchas de resultados y eso no está bien, la parte administrativa ha hecho las cosas bien, se encuentran en octavos de final de Copa Libertadores y siempre está peleando el primer puesto del campeonato en Colombia”.

¿Ya se debe considerar al conjunto ‘pijao’ como un equipo grande en Colombia?

“El periodista y el hincha de la región debe dejar de nombrar ‘Tolimita’, ya el club se ha ganado un nombre importante por lo que ha hecho en los últimos 20 años, ha estado en finales, tanto de Liga como Copa Colombia y las palabras tienen poder, ya es momento de llamar al Tolima como equipo grande”.

Publicidad

Mensaje a los hinchas, jugadores y cuerpo técnico……

“Como hincha del Tolima, les deseo mi mejor energía a una institución que le tengo un gran cariño, jugadores y cuerpo técnico que estén llenos de sabiduría para que tomen las mejores decisiones y la hinchada que esté feliz y disfrute lo que estamos viviendo. En el momento de las ‘vacas gordas’, hay que aprovecharlas al máximo”

Por: Juan Camilo Noreña

Especial para GolCaracol.com