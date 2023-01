Darwin Quintero, a la Selección Colombia Sub-20: "Pongan la indivualidad al servicio del grupo"

El pasado 19 de enero se empezaron a vivir las emociones del Sudamericano Sub-20 en nuestro país con una Selección Colombia que tiene la misión de lograr un cupo al Mundial de Indonesia de este año en dicha categoría. 'La tricolor' ya tuvo acción en las dos primeras jornadas en las cuales igualó 1-1 con Paraguay y venció 2-1 a Perú. Gol Caracol habló con Darwin Quintero , jugador de amplia experiencia, que sabe lo que es disputar un campeonato de este calibre.

En medio de un torneo juvenil tan importante, los jugadores no solo piensan en dejar en alto el nombre de su país sino tambien mostrarse para ser fichados por grandes equipos que deseen tenerlos en sus filas. Uno de los futbolistas que aprovechó una ventana como esta fue Darwin Quintero, quien recordó con nostalgia aquellos días donde vistió la camiseta amarilla, azul y roja en un Sudamericano Sub-20: "Esa adrenalina de cuando vas a debutar porque no importa la edad en la que representes a la selección, vestir estos colores es un orgullo y una gran responsabilidad".

Quintero hizo parte del combinado que jugó el Sudamericano de esta categoría en 2007 y recordó el tanto que le dio la victoria a 'la tricolor' frente Argentina en la fase de grupos: "Fue una alegría inexplicable porque nos dio el gol del triunfo después de esa gran jugada de Juan Pablo Pino y yo estar ahí para cerrar con el gol. Lo disfrutamos mucho, fue un momento muy especial en lo personal para mí".

Dicha selección fue líder del grupo B, sin embargo, en el hexagonal final el equipo cayó en picada y fue última. "No fuimos un conjunto a pesar de que teníamos muchas individualidades muy buenas como: Pino, Sherman Cárdenas y Javier Reina. Todos queríamos mostrarnos", fue la razón que dio Quintero.

A sus 34 años, con toda la experiencia que ha adquirido, el delantero aprovechó para enviarle un mensaje a la actual Selección Colombia Sub-20: "Primero que disfruten, que es un tiempo único, otra selección sub 20 no habrá otra sudamericano sub 20 no habrá jamás. Esta es la única experiencia que pueden vivir para estar en un mundial de esa categoría que en su momento nosotros la perdimos. Si toda la calidad individual que tienen la ponen al servicio el grupo, va a ser mejor que cada quien quererse vender sólo".

Finalmente, se refirió sobre lo que significa esto a futuro para los jugadores: "Fue un poquito lo que nos pasó a nosotros, esa gran selección de una camada que después muchos años más tarde vistieron la camiseta de la selección mayor, pero el no haber ido a ese Mundial le cierra a uno varias puertas".