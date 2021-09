Darwin Quintero y una aclaración para los hinchas 'matecañas': "Es falso que yo vaya al Pereira"

En los últimos días el delantero Carlos Darwin Quintero fue relacionado con el Deportivo Pereira y un posible regreso. Sin embargo, el propio goleador se pronunció frente al tema y desmintió todos los rumores, además, aseguró estar muy comprometido en su actual club, el Houston Dynamo de la MLS.

"Hola, a todos los hinchas del Deportivo Pereira, quiero darles las gracias por su cariño, el cual es mutuo, en este momento quiero aclarar que estoy enfocado en terminar mi temporada con el Houston Dynamo de la mejor manera", expresó de entrada Quintero, en un video que publicó en sus redes sociales.

Seguidamente, el tumaqueño, de 33 años, le aclaró a los hinchas 'matecañas' que se ilusionaban con su retorno, tras más de diez años. El delantero hizo parte del Deportivo Pereira en 2008 y dejó buenas presentaciones.

"No he cerrado ningún acuerdo con Pereira, no les cierro las puertas pero nadie se me ha acercado; entonces, para los rumores que hay, diciendo que yo iba al Pereira, eso es falso, no sé de dónde sacaron ese tipo de noticias. Abrazo y bendiciones a toda la furia 'matecaña'.