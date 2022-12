David Contreras: "Se me fueron las luces, perdí el conocimiento y no sabía ni dónde estaba”

El joven jugador de Rionegro Águilas, que sufrió un choque de calor durante el partido del domingo contra Alianza Petrolera, en Barrancabermeja, habló sobre cómo vivió ese difícil episodio.

Este domingo, la polémica en el fútbol colombiano estuvo servida luego de que David Contreras, mediocampista de Rionegro Águilas, pagara las consecuencias de las fuertes temperaturas en las que se jugó el cotejo entre el conjunto antioqueño y Alianza Petrolera, en Barrancabermeja.

Calambres, presión baja y pulso acelerado fueron los síntomas que se le diagnosticaron. El hecho generó fuertes quejas por parte del Fernando Salazar , máximo accionista del Rionegro, así como de Acolfutpro.

Tras el susto, Contreras atendió a los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', para hablar de su estado de salud y cómo vivió lo acontecido.

“De ayer a hoy, ya estoy bastante mejor. He intentado recordar, pero no he podido hacerlo. Como decimos en la Costa: se me fueron las luces”, aseguró el nacido en Sincelejo (Sucre).

Asimismo, remarcó que los 22 jugadores en campo sufrían por las condiciones climatológicas, con una sensación térmica que alcanzó los cuarenta grados celsius. “La temperatura les dio duro tanto a los de Alianza como a nosotros. Perdí el conocimiento y no sabía ni dónde estaba”, rememoró.

“La verdad hidratamos a los 22 minutos, pero era muy impresionante el clima a esa hora. Yo había jugado anteriormente en esa plaza, pero como a las seis de la tarde”, continuó.

Por último, relató cómo vivió el resto del partido y aseguró estar a la expectativa de saber cuán podrá volver a las canchas. “Cuando empezó el segundo tiempo, yo me quedé en el camerino. Con los minutos me pude parar y caminar. Ahora estoy esperando a que el médico me diga cuando puedo empezar a entrenar y jugar”, cerró el futbolista.