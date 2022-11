David Ferreira no seguirá en el cuerpo técnico de Unión Magdalena y se anuncian otras salidas

Las finales siguen su curso en el fútbol colombiano, no obstante, los 12 equipos que no lograron entrar a la 'fiesta de los ocho' no se quedan quietos y desde ya planean lo que será la siguiente temporada en el 2023.

Uno de los equipos que sufrió una fuerte caída en el semestre fue el Unión Magdalena, equipo que fue uno de los mejores en las primeras fechas, pero que no logró reafirmar sus resultados de cara al remate de la fase regular, motivo por el cual no logró entrar a los cuadrangulares finales. Adicional a eso, el 'ciclón bananero' sufrió otra decepción en la Copa Colombia, donde alcanzó llegar hasta las semifinales y aunque logró la ventaja en el partido de ida frente al Junior, en su casa, el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, no pudieron reafirmar lo logrado en el primer partido de la llave y quedaron eliminados en la tanda de penaltis.

Ya con miras a lo que será una nueva campaña en el 2023, luego de haber conseguido mantener su permanencia en la primera división del fútbol colombiano, este jueves, los samarios anunciaron la salida de su cuerpo técnico comandado por David Ferreira a lo que se le suman la salida de seis jugadores.

Esto dijeron en el comunicado presentado a través de sus redes sociales:

"Unión Magdalena S.A. informa a medios de comunicación, periodistas, hinchas, seguidores y a la opinión pública en general que:

Los siguientes jugadores NO continuarán en el club para el año 2023:

1. Stiwar Mena Sierra - Vencimiento de contrato.

2. Jairo Fabián Palomino - Vencimiento de contrato.

3. Jose Edilberto Gómes - Regresa a su equipo de origen Llaneros FC.

4. Jonathan Segura - Vencimiento de contrato.

5. Agostino Spina - Vencimiento de contrato.

6. Facundo Stable - Vencimiento de contrato.

De igual manera, los profesores David Ferreira Rico y Diego Rojas, a quienes les agradecemos inmensamente por su encomiable labor, no continuarán con nosotros para el próximo año.

A todos les deseamos lo mejor en sus planes futuros y en sus nuevos rumbos y retos futbolisticos".

Comunicado firmado por Marío Farzón Wilches, presidente del Unión Magdalena.

🗣️|| COMUNICADO OFICIAL

Unión Magdalena S.A. informa a través del comunicado N° 025-2022, lo siguiente: pic.twitter.com/McBBcVXj7w — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) November 10, 2022

¿Cómo le fue a Unión Magdalena en la Liga en el 2022?

En el primer semestre, el conjunto samario quedó en la última casilla en el todos contra todos, tras haber sumado 11 puntos en 20 fechas, producto de dos victorias, cinco empates y 13 derrotas.

Por su parte, en el torneo clausura, el 'ciclón bananero' quedó en la casilla 12, a dos puntos del octavo, con 29 unidades, tras ocho victorias, cinco empates y siete derrotas.