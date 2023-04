David González: "Ahora nos toca recuperar los puntos fuera de casa contra rivales difíciles"

Este sábado, Independiente Medellín igualó 1-1 frente al Deportes Tolima y una vez más dejó escapar los puntos en casa y con su hinchada. El partido tuvo varias emociones, pero ambas escuadras no fueron eficaces y se tuvieron que conformar con unas 'tablas'. El técnico del 'rojo de la montaña', David González, habló en rueda de prensa y dejó en claro que el equipo debe empezar a sumar de a tres.

Y es que González no se mostró conforme con el resultado, pero no dejó de resaltar que el sacrificio de sus dirigidos. "Es un partido que sabíamos que era muy importante ganarlo, que lo intentamos porque los jugadores se entregaron hasta lo último y lo dieron todo lo que tenían", dijo el estratega.

Fueron tal las ganas de sacar un buen resultado que al técnico se le vio intranquilo en el banco, sin embargo, manifestó que "se siente un poquito de impotencia y uno quiere quiere hablar y quiere decir cosas, pero no no sé si desespero sea la palabra. Definitivamente se pierden dos puntos porque necesitábamos sumar necesitamos sumar de a tres para poder estar ahí cerca. Ahora nos toca ir a recuperarlos en plazas difíciles y rivales difíciles pero tendremos que hacerlo".

Publicidad

Otras declaraciones de David González:

El equipo no atacó cuando Tolima se quedó con un jugador menos...

"La expulsión fue casi en el minuto 90 entonces no cabe que nos hayamos metido atrás por el contrario el equipo atacó demasiado en los últimos 10 minutos".

*La inconformidad con el arbitraje

"En todos los balones parados nos dimos cuenta que Julián Quiñones agarraba a Andrés Cadavid de una manera que no es natural para mí por lo menos como técnico. Por lo que jugué, por las reglas, por lo que uno ve, eso no era una manera normal de defenderlo. En algunas situaciones donde Cadavid quería ir y anotar como fuera, fueron acciones que pasaron desapercibidas, pero si en una de esas se hubiera caído, capaz que la hubieran revisado. No es nada personal contra el árbitro, pero sí me parece que pudo haber revisado un par de jugadas que nos pudieron haber dado la posibilidad de marcar".

Publicidad

Las dos caras de la moneda, el primer y el segundo tiempo

"Me pareció muy buen primer tiempo donde los jugadores entendieron muy bien el plan de juego que queríamos ejecutar, donde el Tolima de pronto no esperaba los movimientos y los espacios que íbamos a ocupar, les hicimos daño y creamos opciones que nos pudieron haber dado un vuelco distinto al partido. Al final empatamos con el gol del Daniel Londoño e irnos al descanso más tranquilos y plantear un partido en igualdad de condiciones".

"En el segundo tiempo Tolima empieza a tomar un poco más de precauciones en defensa y la inclusión de Yulián Gómez era para tratar de darle un poquito más de amplitud y velocidad a las bandas y tratar de ser incisivos. Incluso al final terminamos transformando el equipo jugando con una línea de tres en la zona defensiva con Londoño un poco más interiorizado y Yulián amplio para tratar de aprovechar espacios que se pudieran presentar. También es verdad que dejamos espacios Tolima, que tuvo un par de situaciones, pero eso era producto de la misma necesidad de ir a buscar un marcador a favor. Siento que al final el Tolima vio que era un resultado que le servía y cerró un poco la persiana y nos hizo un poco difícil poder llegar con claridad".