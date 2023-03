David González: "Como cabeza debí hacer algún ajuste para ser más ofensivos, me queda ese dolor"

Independiente Medellín tenía los tres puntos en el bolsillo en el clásico paisa contra el Nacional, pero a los 87 minutos un golazo de tiro libre por parte de Dorlan Pabón dejó a los de David González con un mal sabor de boca. Luego del 1-1 en el Atanasio Girardot por la décima jornada de la Liga I-2023, el estratega del rojo antioqueño habló en rueda de prensa del desempeño de los suyos.

De entrada, González se refirió sobre Éver Valencia que salió lesionado y luego entregó su concepto con respecto al trámite del duelo y lamentó que el 'verdolaga' le haya empatado sobre el final.

"No puedo dar un reporte en el caso de Éver; él manifiesta que se le endureció un poco el músculo, ya de ahí en adelante será lo que el médico y que diga cuál es la gravedad del segundo. Con respecto al segundo tiempo, la idea era mantener el mismo funcionamiento que estábamos haciendo en el primer tiempo y por cómo se dio el partido fue un error. A lo mejor en el entretiempo, al saber que íbamos a tener un hombre de más, debí yo como cabeza hacer algún ajuste para ser más ofensivos y no permitir que por situaciones de juego estar hundidos en la cancha. La próxima vez trataremos que esa situación no pase, ser ofensivos y someter el rival cuando tenga un hombre menos, me quedo con ese dolor que no pudo ser así", aseguró González.

Sobre si le faltó fue ambición al equipo para mantener el resultado, ya que tenía un hombre de más en cancha, González fue certero en afirmar lo siguiente:

"Este equipo siempre tiene ambición, como cabeza tengo que hacer que esas intenciones se den, vuelvo y repito, posiblemente tendría que haber hecho un tipo de ajuste, ya fuera de cambio de estructura para que esa ambición diera frutos, lastimosamente siguiendo con el mismo plan de juego nos empezamos a ir hacia atrás también con el ímpetu que iban a tener ellos, que tuvieron la pelota y encontraron espacios, pero al final ya el partido empezó a entrar en una zona. El error se dio al no hacer cambio de estructura y toca aguantarlo. Lastimosamente viene el gol y es un poco tarde y hay que asumirlo", dijo.

Otras declaraciones de David González:

*La actuación del árbitro:

"Me voy con la sensación de que el arbitro haya incidido para bien o para mal, la decisión de la tarjeta roja la observó en el VAR y si supongo que mantuvo la decisión, es porque así debía ser".

*El planteamiento del equipo

"Obviamente jugar contra un equipo con un jugador menos significa que va a haber más espacios, significa que si el rival está abajo en el marcador va a tratar de asumir riesgos que va a dejar ventajas, por el momento pudimos explotar y si hubiéramos marcado un gol la historia hubiese sido otra".

El primer tiempo

"El primer tiempo se ejecutó muy bien de acuerdo el plan, tratamos de neutralizar su idea de juego, luego tratamos de hacer todo lo que sabíamos que se iba a presentar, fuimos superiores y ahí es donde queda ese sinsabor, por todo lo que pasó en el segundo tiempo".