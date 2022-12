David González: "Confiamos en lo que sabemos hacer en la cancha; será un enfrentamiento lindo"

Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira medirán fuerzas este domingo 4 de diciembre en la final de ida de la liga del fútbol colombiano en el segundo semestre. Los dirigidos por David González se ganaron el boleto de pelear por el título de fin de año, luego de quedar en el primer lugar del Grupo B.

Previo al duelo de ida que se efectuará en el Atanasio Girardot, a las 6:00 p.m., el timonel del 'poderoso' habló en rueda de prensa a los medios de comunicación y allí dio sus impresiones de cómo palpita esta final del balompié de nuestro país. En el primer interrogante fue cuestionado por el hecho de que dos técnicos jóvenes, tanto él como Alejandro Restrepo, estén en la lucha por quedarse con la estrella.

"Sin duda el hecho de que estemos disputando esto, para nosotros es algo muy lindo, que soñamos, que lo hablamos con amigos que tenemos en común; no diría que es por la juventud, ni por un recambio, considero que es la preparación, para prepararse no existe edad. Es un premio para dos personas que nos hemos preparado, hemos sido inquietos; de plasmar ideas que no son demasiados tradicionales y hoy tenemos la suerte de estar acá. La edad no puede ser un limitante en el joven o un experimentado, el hecho de estar aquí no llena de orgullo por el proceso que veníamos haciendo desde hace varios años", dijo de entrada David González.

Otras declaraciones

*Cómo analiza al Deportivo Pereira

"Pereira, además de lo que todos conocemos, es un equipo intenso, de jugadores jóvenes con demasiado despliegue físico y velocidad, y en la parte táctica, es un equipo, que si bien mantiene una estructura, tiene cambios; dependiendo del equipo que enfrenta. Algo muy parecido a lo que hemos estado haciendo nosotros en todo el torneo; va a ser un enfrentamiento lindo de dos equipos que quieren ganar; esperemos que la gente lo disfrute y que se muestre verdaderamente en cancha".

En medio de su intervención con la prensa, el técnico fue cuestionado sobre si se sentían favoritos para quedarse con el título. En la pregunta salió a relucir el nombre de Millonarios, ante eso, Gonzáles respondió: "O sea, que si hubiese sido con Millonarios, el favorito hubiese sido Millonarios. En muchas ocasiones he hablado de ese tema de favoritismos, se hablan o se especulan de los camerinos para afuera. Eso normalmente en el camerino no alcanza a entrar, en los jugadores y cuerpo técnico; creería que a todos los equipos les pasa lo mismo: estamos como blindados. Vamos a conseguir un objetivo que nos trazamos hace mucho tiempo, confiamos en lo que sabemos hacer en la cancha e interpretamos lo de los rivales y de los planes de juego que tenemos. En mi experiencia como jugador nunca no detuvimos a pensar: 'ojo porque tenemos que ganar porque somos favoritos, o vamos a perder porque no somos favoritos'; eso no entra en el camerino; tratamos de no pensar en eso".

*La actualidad de Leonardo Castro, delantero del Pereira

"Felicitar a 'Leo' por su semestre, nos pone contentos que allá en Pereira haya podido hacer lo que no pudo hacer acá en Medellín. Es llevar el juego como lo hemos llevado con buenos delanteros que nos ha tocado enfrentarlos, sabemos de sus virtudes, si alguien lo conoce, son los jugadores del Medellín que compartieron con él; eso puede ayudar o no; esperaremos que no tenga demasiadas oportunidades".

*Su confianza en Andrés Mosquera Marmolejo

"Es algo medio raro, porque ahora que soy técnico no me meto en el tema de los arqueros. Con él tengo una relación de hace bastante tiempo, fuimos campeones juntos como jugadores, tengo en él una confianza total y eso es lo que le demostramos como equipo".